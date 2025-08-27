۱۵ پروژه آبخیزداری در حوزه مورموری آبدانان اجرایی شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت پروژه‌های آبخیزداری در منطقه کلات مورموری آبدانان، اظهار کرد: این آب‌ها نزولات آسمانی هستند که پشت بندهای خاکی جمع می‌شوند؛ سازه‌هایی که در سال‌های کم‌آبی مردم به اهمیت‌شان پی برده‌اند و امروز از ذخایر آن حتی برای آبیاری با آب سرد استفاده می‌کنیم.

وی افزود: با اجرای این بندها می‌توان از آب‌های روان به‌صورت بهینه استفاده کرد. این سازه‌ها قابلیت ایجاد اکوسیستم طبیعی، پرورش آبزیان، آبیاری اراضی زراعی همجوار و توسعه زراعت چوب را دارند؛ طرحی که در منطقه با استقبال کشاورزان روبه‌رو شده و نتایج موفقی به‌دنبال داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام با بیان اینکه زراعت چوب امروز به شغلی پایدار در این منطقه تبدیل شده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کلات مورموری برخی کشاورزان به کاشت گونه‌های اقتصادی همچون اکالیپتوس روی آورده‌اند و تنها یک مزرعه با حدود ۲۰ هزار اصله درخت در سال، درآمدی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان کسب می‌کند.

خانمحمدیان ادامه داد: سال‌ها این رودخانه بند نداشت اما امروز با مدیریت منابع آب، می‌توان بخشی از مشکلات خشکسالی را کنترل کرد. تاکنون بیش از ۱۵ پروژه آبخیزداری در این منطقه اجرا شده که در مجموع عملیات خاکی آن بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمکعب بوده است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های آبخیزداری ضامن پایداری تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه‌خشک استان هستند و اجرای آن‌ها می‌تواند به حفظ منابع آبی، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.