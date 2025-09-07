عملیات آبخیزداری در قالب ۱۰۵ حوزه استان ایلام اجرا شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری حادثه بارندگی شدید سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: در آن سال طی ۲۴ ساعت، ۳۲۶ میلی‌متر بارش در شهر ایلام به ثبت رسید که ۱۹۴ میلی‌متر آن تنها در عرض ۸ ساعت بارید و موجب سیلابی شدن سیل‌بندها و خیابان‌ها و خسارات سنگین به سطح شهر شد.

وی افزود: پس از آن حادثه، اجرای طرح‌های آبخیزداری در این حوزه آبریز در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۴ تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان در حوزه شهری ایلام هزینه شده که مانع تکرار خسارات مشابه شده است.

خانمحمدیان با اشاره به ادامه روند تغییرات اقلیمی و ضرورت توسعه طرح‌ها گفت: در بالادست شهر ایلام، طرح‌های مهمی در حال اجراست که از جمله آن‌ها بند خاکی با سرریز سنگین ملاتی است که تنها ۲۰۰ متر با نزدیک‌ترین منازل فاصله دارد. حجم آبگیری مخزن این سازه حدود ۱۰ هزار متر مکعب و دبی طراحی آن ۲ متر مکعب بر ثانیه است. ظرفیت کلی سازه ۳۰۰ متر مکعب و مدت پیمان آن سه ماهه است که طبق برنامه‌ریزی، در موعد مقرر تکمیل می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان مزایای این پروژه‌ها را فراتر از کنترل سیلاب دانست و گفت: طرح‌های آبخیزداری باعث کاهش خشکسالی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش روان‌آب‌های سطحی و تقویت خاک می‌شوند. این اقدامات در دو بخش مکانیکی و بیولوژیکی در بالادست حوزه آب اجرا می‌شود.

خانمحمدیان با اشاره به وسعت فعالیت‌ها در استان افزود: عملیات آبخیزداری در قالب ۱۰۵ حوزه استان اجرا شده که مجموعاً ۶۵۰ هزار هکتار، معادل ۳۴ درصد مساحت استان را شامل می‌شود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شود.

وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۵۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای استان ایلام منظور شده که با آن، بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب عملیات و حدود ۱۵۰ پروژه اجرایی در کل استان به بهره‌برداری خواهد رسید.