رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کوهدشت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان کوهدشت با حضور رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در این جلسه، اظهار داشت: شاکله روحانیت انتظامی لرستان یک شبکه اثرگذار، بصیر، آگاه و مورداعتماد فراجا و مردم هستند و انقلاب اسلامی باقدرت همین شبکه روحانیت به پیروزی رسید.

وی ادامه داد: در جهاد تبیین نقش طلاب و روحانیون نقش تعیین‌کننده است به شرطی که خودشان مجهز و مسلح به علم و تقوا بشوند. تا ما خود را مهذب نکنیم نمی‌توانیم دیگران را تهذیب کنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، یادآور شد: روحانیت استمرار حرکت انبیا است و وظیفه امروز ما همان وظیفه اول انقلاب است؛ چون جنگ حق و باطل همیشه هست و علم دارای مبارزه با باطل بر عهده روحانیون است و حراست از درخت تنومند انقلاب مهم‌ترین وظیفه شرعی و دینی است.

بنابراین گزارش، در این مراسم از زحمات و تلاش‌های روحانی «ابوذر ملکی فرد» رئیس سابق عقیدتی سیاسی انتظامی کوهدشت تقدیر و قدردانی شد و هم چنین حجت‌الاسلام «طالب احمدپور» به‌عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی انتظامی کوهدشت معارفه شد.