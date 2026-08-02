به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر، امنیت را پیشنیاز توسعه همهجانبه کشور دانست و اظهار کرد: بدون امنیت، تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امکانپذیر نخواهد بود و فراجا در خط مقدم ایجاد آرامش و ثبات در جامعه قرار دارد.
وی با اشاره به مسئولیتهای روحانیون در مجموعه عقیدتی سیاسی فراجا افزود: روحانیون علاوه بر ترویج ارزشهای دینی و انقلابی، با جهاد تبیین، بصیرتافزایی و تقویت روحیه معنوی کارکنان، نقش مهمی در ارتقای توان فرهنگی و اخلاقی مجموعه انتظامی دارند و در کنار نیروهای عملیاتی، پشتوانه فکری و معنوی مأموریتها به شمار میروند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه فراجا در سالهای اخیر در حوزههای مختلف مأموریتی عملکرد قابل توجهی داشته است، گفت: برقراری نظم و امنیت، مقابله با جرایم سازمانیافته، مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله عرصههایی است که نیروی انتظامی با بهرهگیری از دانش روز، تجهیزات نوین و نیروهای متعهد، دستاوردهای مؤثری کسب کرده است.
حسینی مازندرانی تأکید کرد: اقتدار فراجا تنها در تجهیزات و امکانات خلاصه نمیشود، بلکه در افزایش احساس امنیت، ارتقای رضایت عمومی و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کشور نمود پیدا کرده است.
وی همچنین تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را از اصول اساسی مجموعه انتظامی برشمرد و اظهار داشت: کارکنان فراجا همواره در انجام مأموریتها، حرکت در چارچوب منویات فرماندهی معظم کل قوا را وظیفه خود دانستهاند و این رویکرد، سرمایهای ارزشمند برای حفظ اقتدار و انسجام نیروهای مسلح است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس نیز گفت: ملت ایران و نیروهای مسلح در هشت سال جنگ تحمیلی با وجود محدودیتها، با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری توانستند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و امروز نیز همان روحیه ایثار، مقاومت و آمادگی در میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استمرار دارد.
در پایان این مراسم، از خدمات حجتالاسلام علیزاده، رئیس پیشین عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر، قدردانی و حجتالاسلام جمشید نوروزی به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی این فرماندهی معرفی شد.
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