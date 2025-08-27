رؤسای عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی سلسله و دلفان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمهای جداگانهای رؤسای عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستانهای سلسله و دلفان معرفی شدند.
حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در جلسه تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان دلفان، با تأکید بر اینکه مباحث عقیدتی در سلامت نیرو و کادر انتظامی نقشبرجستهای دارد، اظهار داشت: روحانیون شاغل در فراجا، باید تلاش کنند تا وظایف و رسالتهای روزمره آنها را از بازسازی و خودسازی درونی خود باز ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا و همپیمانانش قابلاعتماد نیستند، افزود: مذاکره با آمریکا ماهیت دشمنی آنها را تغییر نمیدهد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، یادآور شد: آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه با حمله به خاک کشور در حین مذاکره، بار دیگر چهره واقعی و جنایتکارانه خود را آشکار ساخت.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی همچنین در جلسه تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان سلسله، اظهار داشت: نهاد روحانیت، نهاد حاکم است محکوم نیست نباید غفلت کنیم وظیفه اول ما حفظ این نظام و حاکمیت این نهاد است. نهاد روحانیت باید در همهجا پرچمدار فکر و فرهنگ باشد.
وی عنوان کرد: وحشیگری و جنایتهای آمریکا حدومرز و پایانی ندارد. آمریکاییها چیزی بهعنوان حقوق بشر در قاموس خود ندارند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با بیان اینکه آمریکا مهمترین عوامل بیثباتی و جنایت در جهان است، یادآور شد: مردم جهان در این سالها بیشترین قربانی و صدمات را از جنگافروزیهای آمریکا داشتند.
بنابراین گزارش در این مراسمها از زحمات و تلاشهای روحانی «مسلم خانی» رئیس سابق عقیدتی سیاسی انتظامی سلسله تقدیر و قدردانی شد و هم چنین حجتالاسلام «مهدی ابراهیمی» بهعنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی انتظامی سلسله معارفه شد، همچنین از زحمات و تلاشهای روحانی «حامد صارمیان» رئیس سابق عقیدتی سیاسی انتظامی دلفان تقدیر و قدردانی شد و هم چنین حجتالاسلام «مسلم خانی» بهعنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی انتظامی دلفان معارفه شد.
