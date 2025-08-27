به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهین آخوندزاده در نشست خبری به مناسب هفته دولت که امروز چهارشنبه ۵ مهر در محل وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، روز پزشک و روز داروساز گفت: هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر حمله به علم ایران و توانمندی‌های علمی ایران بوده که می‌خواستند مورد حمله قرار دهند.

وی اظهار کرد: ما ۴ سال از نظر علمی رتبه اول منطقه بودیم و این دستاورد بزرگی بوده است. بدون سرمایه‌گذاری با تکیه بر نیروی انسانی توانمند به این جایگاه رسیدیم.

۶ پزشک فرهنگستان علوم پزشکی شهید شدند

معاون تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در هیچ جای دنیا یک دشمن به دانشمندان دانشگاه حمله نمی‌کند. در همین حمله ۶ پزشک از فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و … شهید شدند.

وی با بیان اینکه در طول بیش از ۴۰ سال مقالات پژوهشگران ایرانی به دلایل سیاسی و تحریمی رد می‌شوند، گفت: در دوره‌ای رئیس جمهور وقت آمریکا دستور داده بود که ناشرهایی از ایران، کره شمالی و کوبا چاپ نشوند. همان زمان در نشریه‌ای که سردبیر بودم این مطلب را نوشتم که این کار غیر علمی است. در عمل ناشران عقب نشینی کردند، ولی سردبیران به دلیل مسائل سیاسی این کار را انجام می‌دهند.

آخوندزاده با بیان اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد مقالات ما به خاطر این مسائل سیاسی رد می‌شوند، گفت: این موضوع به این معنی نیست که ما عقب نشینی کنیم و مقاله به نشریات بین‌المللی نفرستیم. باید به مجلات مختلف بفرستیم تا یک نشریه آن را منتشر کند. من مقاله‌ای ندارم که بگویم که به خاطر مسائل سیاسی چاپ نشده باشد. نباید ناامید شویم.

راه دور زدن تحریم‌های علمی

وی با بیان اینکه راهکارهایی داریم که تحریم‌های علمی را دور بزنیم، گفت: هر چه مجلات داخلی را بتوانیم در اسکوپوس، پامبد و وب آو ساینس نمایه کنیم، می‌توانیم اگر روزی مقالات ما را منتشر نکردند، نتایج تحقیقات خود را به دنیا نشان دهیم. در این راستا، در هفته دولت مجله آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را نمایه کردیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه راهکار نمایه‌سازی از ۱۰ سال پیش شروع شده است، گفت: ما در این مسیر از وزارت علوم جلوتر هستیم.وزارت بهداشت ۵۰۰ مجله، وزارت علوم ۲ هزار نشریه دارد ولی تعداد مجلات نمایه شده وزارت بهداشت بیشتر است.

آخوندزاده با تاکید بر اینکه باید تاب‌آوری محققین را با بودجه‌های ناچیزی که داریم، افزایش دهیم، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، روز دوم، سوم در موسسه نیماد گفتیم هر چه گرنت تصویب کردیم همین هفته واریز کنیم تا به پژوهشگران دلخوشی بدهیم. در این ۸، ۹ ماه از شروع مسئولیت هم و غم‌خودم را بر حمایت از نیروی انسانی متمرکز کردم. نگاهداشت محققین برتر هدف ما است.

وی افزود: هدف ما این است که اکنون که منابع مالی دولت کم و نامنظم است حداکثر حمایت از بخش خصوصی را داشته باشیم. الان ۵۰ مرکز تحقیقات خصوصی داریم و مشتاق هستم تعداد مراکز تحقیقات بخش خصوصی را افزایش دهیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرد: آیین نامه پارک‌های علم و فناوری خصوصی نیز در حال تدوین است و این راهبرد دیگری است که بتوانیم تاب‌آوری را افزایش دهیم.

ادامه دارد...