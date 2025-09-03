کلیات طرح تغییر روند بررسی بودجه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که وکلای ملت با کلیات این طرح، با ۲۰۰ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در توضیح این طرح، گفت: در این طرح، اصلاحاتی در آئین نامه داخلی مجلس با هدف تغییر در فرآیند بررسی بودجه پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: بر اساس این طرح، دولت باید تمام بخش‌های بودجه از جمله جداول را در یک مرحله به مجلس تقدیم کند. همچنین دولت باید برای احکام برنامه هفتم، اعداد و ارقامی را در جداول بودجه بگذارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق این طرح، نمایندگان مجلس می‌توانند ردیفی برای اجرای قانون برنامه هفتم و سایر احکام قانونی در بودجه تعریف کنند. این طرح گامی در جهت اصلاح ساختار بودجه است و با این اصلاحیه دیگر دولت نمی‌تواند احکام و قوانین دائمی را تغییر دهد.