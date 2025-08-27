به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عبادی فر در نشست خبری به مناسب هفته دولت که امروز چهارشنبه ۵ مهر در محل وزارت بهداشت برگزار شد در مورد جزئیات برگزاری سی و یکمین جشنواره رازی گفت: این جشنواره هشتم دی ماه جاری با حضور رئیس جمهور، وزیر بهداشت و سایر مسئولان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: جشنواره رازی یک بسته کامل شناسایی و تشویق تحقیقات حوزه سلامت به شمار می رود. در واقع در این جشنواره دو گروه یعنی افراد حقیقی پژوهشگران حوزه سلامت کشور شامل محققین جوان با حداکثر سن 35سال، محققین دانشجو، پژوهش برتر، طرح های اثرگذار ملی و مخترعین و فناوران می شود، شرکت خواهند کرد.

دبیر هیئت اجرایی جشنواره علوم پزشکی رازی خاطرنشان کرد: محققان و دانشجویان برای شرکت در جشنواره رازی بر اساس رزومه فعالیت های پنج ساله اخیر خود برگزیده می‌شوند. در این رزومه به میزان مقالات و کتب علمی منتشر شده آنها را مورد بررسی قرار می دهیم، در نهایت لیستی تهیه می شود و این لیست در کمیته های کارشناسی و تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا افراد شایسته تر انتخاب شوند.

وی با اشاره به بخش طرح های اثرگذار در سطح ملی به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جشنواره رازی گفت: طرح‌های اثرگذار، تحقیقاتی هستند که در سیاست گذاری، سلامت کلان جامعه نظیر اقتصاد سلامت، تحقیق و فناوری اثرگذاری خود را نشان داده‌اند و یا مولفه های اجتماعی جامعه موثر واقع شد به عنوان تحقیق اثرگذار تعریف می شود. انتخاب برگزیدگان این بخش توسط کمیته ارزشیابی معاونت تحقیقات مورد ارزیابی، ممیزی و انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طرح های ورودی «کمیته طرحهای اثرگذار ملی» شامل طرح هایی است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرارگرفته و جهت داوری و انتخاب نهایی به کمیته مذکور معرفی می شود و نیاز به ثبت نام ندارد. هر یک از معاونت های وزارت متبوع می توانند طرح های اثرگذار ملی در حوزه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. برگزیده کمیته طرح های اثرگذار ملی، مجری اصلی طرح بوده و در صورت انتخاب، ملزم به اخذ و ارائه موافقت سایر همکاران طرح است.

دبیر هیئت اجرایی جشنواره علوم پزشکی رازی تاکید کرد: بخش دیگر جشنواره رازی نهادهای حقوقی به شمار می رود که دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مراکز تحقیقاتی مصوب علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجلات علمی پژوهشی مصوب علوم پزشکی، مراکز رشد فناوری سلامت مصوب دانشگاه های علوم پزشکی، واحد فناور (هسته های فناور شرکت های ثبت شده شرکت های دانش بنیان) و مؤسسات غیردولتی حامی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی از جمله این نهادها به شمار می روند.

وی ادامه داد: کلیه محققین عضو هیأت علمی که در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت و درمان دارای پروفایل و اطلاعات پژوهشی هستند، نیازی به ثبت نام در سامانه جشنواره رازی ندارند و توسط دبیرخانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دبیر هیئت اجرایی جشنواره علوم پزشکی رازی افزود: فعالیت های تحقیقاتی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، کمیته های تحقیقات دانشجویی، مجلات علمی – پژوهشی، مراکز رشد فناوری سلامت مصوب علوم پزشکی و شرکت دانش بنیان بر اساس دستورالعمل های تعیین شده در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده و برترینها به دبیرخانه جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی اعلام می شود.

عبادی فر ادامه داد: علاوه بر فراخوان عمومی و متقاضیان ثبت نام کننده در جشنواره، دبیرخانه جشنواره رازی به طور فعال، محققین و پژوهشگران برتر کشور را شناسایی و در جشنواره مشارکت خواهد داد.

وی با بیان اینکه ثبت نام برای شرکت در سی و یکمین جشنواره رازی آغاز شده است،‌ گفت: علاقه مندان برای شرکت در این دوره از جشنواره تا اول آبان فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام کنند.

دبیر هیئت اجرایی جشنواره علوم پزشکی رازی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی جوایز برگزیدگان این جشنواره گفت: نفرات اول این جشنواره مبلغ ۳۰۰، نفرات دوم ۲۵۰ و نفرات سوم نیز ۲۰۰ میلیون تومان وجه نقد به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.