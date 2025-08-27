به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی در سالن جلسات مجتمع آموزش عالی اسفراین اظهار کرد: پس از ۱۲ سال، هیئت جذب که به‌طور مشترک با دانشگاه کوثر برگزار می‌شد، با پیگیری‌های انجام‌شده استقلال یافت و در گام نخست، هیئت جذب مرکزی و سپس هیئت عالی جذب با استقلال مجتمع موافقت کردند.

وی افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۵۰ دانشجو در سنوات مجاز و یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجوی سنواتی در ۱۲ رشته تحصیلی در این مجتمع مشغول به تحصیل هستند و ۶۷ عضو هیئت علمی متخصص فعالیت دارند که این تعداد طی سه سال آینده به ۸۰ عضو افزایش خواهد یافت و در فراخوان جدید نیز جذب پنج عضو هیئت علمی پیش‌بینی شده است.

حاتمی به جذب هیئت علمی در رشته‌های مهندسی معدن و ساخت و تولید در فراخوان قبلی اشاره کرد و گفت: از نظر هرم علمی اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین با اشاره به اجرای طرح کواپ بیان کرد: پس از سه سال تلاش، این طرح با همکاری مجتمع صنعتی فولاد عملیاتی شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره همکاری صنایع استان با دانشگاه برای رفع ناترازی انرژی گفت: متأسفانه برخی صنایع همچون لوله گستر موانعی برای اجرای طرح ایجاد می‌کنند، در حالی که قوانین صنایع در این زمینه منعطف است.

حاتمی افزود: پتروشیمی خراسان، آلومینای جاجرم و کارخانه سیمان نیز می‌توانند از ظرفیت دانشجویان برای انجام طرح‌های پژوهشی استفاده کنند.

وی در پایان گفت: در سال تحصیلی آینده ۳۵۰ دانشجو جدید پذیرش خواهند شد و مشکلی برای اسکان دانشجویان در خوابگاه وجود ندارد و مجتمع آموزش عالی اسفراین تنها دانشگاهی است که حتی دانشجویان سنواتی غیر بومی را نیز در خوابگاه‌ها اسکان می‌دهد.