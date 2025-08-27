  1. استانها
زیرساخت‌های ارتقای مجتمع آموزش عالی اسفراین فراهم شد

اسفراین- رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین گفت: با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم و موافقت هیئت عالی جذب، مسیر ارتقای این مجتمع به دانشگاه صنعتی هموار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی در سالن جلسات مجتمع آموزش عالی اسفراین اظهار کرد: پس از ۱۲ سال، هیئت جذب که به‌طور مشترک با دانشگاه کوثر برگزار می‌شد، با پیگیری‌های انجام‌شده استقلال یافت و در گام نخست، هیئت جذب مرکزی و سپس هیئت عالی جذب با استقلال مجتمع موافقت کردند.

وی افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۵۰ دانشجو در سنوات مجاز و یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجوی سنواتی در ۱۲ رشته تحصیلی در این مجتمع مشغول به تحصیل هستند و ۶۷ عضو هیئت علمی متخصص فعالیت دارند که این تعداد طی سه سال آینده به ۸۰ عضو افزایش خواهد یافت و در فراخوان جدید نیز جذب پنج عضو هیئت علمی پیش‌بینی شده است.

حاتمی به جذب هیئت علمی در رشته‌های مهندسی معدن و ساخت و تولید در فراخوان قبلی اشاره کرد و گفت: از نظر هرم علمی اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین با اشاره به اجرای طرح کواپ بیان کرد: پس از سه سال تلاش، این طرح با همکاری مجتمع صنعتی فولاد عملیاتی شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره همکاری صنایع استان با دانشگاه برای رفع ناترازی انرژی گفت: متأسفانه برخی صنایع همچون لوله گستر موانعی برای اجرای طرح ایجاد می‌کنند، در حالی که قوانین صنایع در این زمینه منعطف است.

حاتمی افزود: پتروشیمی خراسان، آلومینای جاجرم و کارخانه سیمان نیز می‌توانند از ظرفیت دانشجویان برای انجام طرح‌های پژوهشی استفاده کنند.

وی در پایان گفت: در سال تحصیلی آینده ۳۵۰ دانشجو جدید پذیرش خواهند شد و مشکلی برای اسکان دانشجویان در خوابگاه وجود ندارد و مجتمع آموزش عالی اسفراین تنها دانشگاهی است که حتی دانشجویان سنواتی غیر بومی را نیز در خوابگاه‌ها اسکان می‌دهد.

