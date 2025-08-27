نوامبر ۲۰۲۲ در فرودگاه استکهلم اتفاق افتاد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلیصباح، روزنامه سوئدی «Dagens Nyheter» در گزارشی قابل توجه نوشت که در جریان دیدار نوامبر ۲۰۲۲ «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به منظور گفتگو درباره عضویت سوئد در ناتو، پوشهای حاوی اسناد دولت استکهلم در فرودگاه «آرلاندا» جا مانده بود.
به نوشته این رسانه، پس از دیدار کریسترسون و اردوغان، یکی از مقامات پوشه حاوی اسناد مرتبط با مذاکرات را در فرودگاه جا گذاشت.
سرویس مطبوعاتی دولت سوئد تایید کرد که یکی از کارکنان دفاتر دولت این کشور پوشه مذکور را در فرودگاه آرلاندا جا گذاشت و بعدها یکی از کارکنان فرودگاه آن را پیدا کرد.
استکهلم همچنین تایید کرده که این اسناد حاوی اطلاعات طبقهبندیشده نبودند اما از ارائه جزئیات درباره مدت زمان مفقود شدن اسناد یا نحوه مدیریت حادثه خودداری کرد.
این روزنامه به نقل منابع خود مدعی شد که بخشی از محتوای اسناد مشمول محرمانگی روابط خارجی و حاوی اطلاعاتی بودند که میتوانست روابط سوئد با سایر کشورها را به خطر بیندازد.
ترکیه به عنوان عضوی قدرتمند و با سابقه بیش از ۷۰ سال عضویت در ناتو، با اشاره به مسائل مرتبط با گروه تروریستی «پ.ک.ک» و سازمان «گولن» که ترکیه آن را تروریستی میداند، به طور مشروط با پیوستن سوئد به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا موافقت کرد.
با این حال، پس از مجموعهای از مذاکرات و حل و فصل مناقشات و مخالفت اعضای ناتو، سرانجام سوئد پس از موافقت با اجرای اقدامات در راستای رسیدگی به نگرانیهای امنیتی ترکیه، در هفتم مارس ۲۰۲۴ به طور رسمی به سیویکمین عضو ناتو بدل شد.
