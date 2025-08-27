  1. استانها
  2. کردستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

کشف ۴۰ دستگاه ماینر از یک واحد تولیدی در دهگلان

سنندج_ فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از یک واحد تولیدی در شهرستان دهگلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی قروچای شهرستان دهگلان با اقدامات اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از فعالیت غیرمجاز یکی از واحدهای تولیدی این شهرستان در زمینه استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتالی بدست آوردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی لازم به این واحد تولیدی اعزام و در بازرسی از آن ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش ماینرهای کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد خبر 6572333

برچسب‌ها

نظر شما

