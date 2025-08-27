کشف ۴۰ دستگاه ماینر از یک واحد تولیدی در دهگلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی قروچای شهرستان دهگلان با اقدامات اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از فعالیت غیرمجاز یکی از واحدهای تولیدی این شهرستان در زمینه استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتالی بدست آوردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی لازم به این واحد تولیدی اعزام و در بازرسی از آن ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش ماینرهای کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.