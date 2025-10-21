کشف ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه به ارزش ۱۲ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال در یکی از محلات شهر کرمانشاه خبر داد.

محمدرضا یاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از نقاط شهر، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی محل دقیق فعالیت غیرمجاز شدند و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، عملیات بازرسی از محل انجام گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز که برای استخراج غیرقانونی رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شد.

یاری با بیان اینکه ارزش تجهیزات مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان حدود ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک پرونده قضائی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز ارزها خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات استخراج غیرقانونی علاوه بر هدررفت انرژی، تهدیدی جدی برای شبکه برق و زیرساخت‌های عمومی محسوب می‌شود.