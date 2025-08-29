صادق مهرانی تهیه کننده مسابقه رادیویی «چهار دو سه یک» با اشاره به ایده‌پردازی و تولید آن در رادیو ورزش به خبرنگار مهر بیان کرد: ما تصمیم گرفتیم هوش مصنوعی را به شکل واقعی در ساختار یک برنامه رادیویی دخالت دهیم. از همان لحظه آرم آغازین، مخاطب ردپای فناوری را حس می‌کند، صداپردازی‌ها، توضیحات آیتم‌های میانی با صدایی که در فضای مجازی به هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود، ترانه‌های انگیزشی پس از هر رقابت، موسیقی پایانی و حتی طراحی پرسش‌ها، همه و همه با یاری هوش مصنوعی ساخته شده است.

وی اضافه کرد: این تجربه نه‌تنها خلاقیتی تازه در تولید برنامه به‌شمار می‌رود، بلکه افقی نو برای آینده رسانه رادیو ترسیم می‌کند. ساختار اصلی مسابقه «چهار دو سه یک» بر پایه فوتبال طراحی شده است؛ ورزشی که همواره شور و شوق خاصی در میان مردم دارد و ارتباط عاطفی گسترده‌ای با مخاطبان ایجاد می‌کند.

تهیه‌کننده مسابقه با اشاره به چگونگی رقابت شرکت کنندگان بیان کرد: هر شرکت‌کننده در ابتدای رقابت تیم محبوب خود را برمی‌گزیند. سپس با رقیب به یک کری‌خوانی محترمانه می‌پردازد و در ادامه، با هر پاسخ درست به سؤالات، دروازه تیم مقابل را باز می‌کند. در واقع، پاسخ صحیح معادل به ثمر رساندن یک گل است؛ این طراحی باعث شده رقابت، پرنشاط، سالم و در عین حال دانش‌محور پیش برود.

وی اضافه کرد: این مدل از برگزاری مسابقه باعث شده فضای مسابقه همزمان هم جنبه سرگرمی و هیجان داشته باشد و هم بر پایه اطلاعات و دانایی استوار باشد. بدین ترتیب، «چهار دو سه یک» تنها یک مسابقه ساده نیست، بلکه بستری برای نمایش هم‌نشینی دانش، رقابت و هیجان فوتبالی است.

این تهیه کننده اضافه کرد: در کنار رقابت اصلی، ۲ آیتم محتوایی نیز در ساختار برنامه گنجانده شده است. این بخش‌ها توسط کارشناسانی مسلط به تاریخ و اطلاعات فوتبالی اجرا می‌شود تا محتوای آموزشی و دانشی مسابقه نیز تقویت شود. هدف ما فقط ایجاد یک فضای رقابتی سرگرم‌کننده نبود. تلاش کردیم محتوای برنامه غنی و ماندگار باشد بنابراین ۲ آیتم مکمل طراحی کردیم که علاوه بر جذابیت، بر آگاهی و اطلاعات مخاطبان بیفزاید.

مهرانی اظهار کرد: این تجربه می‌تواند الگویی برای دیگر برنامه‌سازان باشد. ما در این مسابقه ثابت کردیم که هوش مصنوعی نه‌تنها می‌تواند در ساختار رادیو حضور داشته باشد، بلکه به عنوان یک شریک خلاق، ظرفیت بالایی برای غنی‌تر کردن تجربه شنیداری مخاطب دارد.

این تهیه کننده در پایان گفت: «چهار دو سه یک» تنها یک مسابقه فوتبالی نیست، بلکه نمونه‌ای روشن از همگرایی فناوری و رسانه است. برنامه‌ای که نشان می‌دهد رادیو، با وجود سابقه طولانی، همچنان می‌تواند در مسیر نوآوری حرکت کند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پیوندی تازه میان شنونده، سرگرمی و دانش برقرار سازد.