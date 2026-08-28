نگاه «چراغ» به هوش مصنوعی سطحی نیست؛ اتفاقی وارد گویندگی شدم

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «چراغ» رادیو تهران شنبهها با محوریت هوش مصنوعی و تحولات این حوزه روی آنتن رادیو تهران میرود و در ۲ رشته تهیهکنندگی برنامههای مستمر و گویندگی برنامههای مستمر جشنواره پژواک نامزد شده است.
هدی فلاح مجری و تهیه کننده «چراغ» درباره فضای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: به نظرم مهمترین مسئله این بود که با موضوعی مثل هوش مصنوعی روبهرو هستیم که هم علمی و تخصصی است و هم بهسرعت در حال تغییر است. انتقال چنین مباحثی در رسانه کار سادهای نیست.
وی اضافه کرد: رسانه نمیتواند همان کاری را انجام دهد که یک کلاس دانشگاهی یا کتاب تخصصی انجام میدهد و اساساً هم قرار نیست چنین کاری بکند. خیلی از برنامهها و مستندهای علمی، مخصوصاً مستندهای قدیمی شبکه چهار هم که به یاد داریم، لزوماً همه جزئیات یک علم را به ما یاد نمیدادند، اما یک جرقه ایجاد میکردند.
فلاح یادآور شد: فکر میکنم رسانه باید بتواند چنین کاری کند. قرار نیست دانشگاه باشد اما میتواند مخاطب را گرفتار جذابیت یک موضوع و او را وادار کند بعد از برنامه، خودش دنبال آن سوژه برود. در «چراغ» هم تلاش کردیم مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی را ساده کنیم اما سطحی نکنیم و در عین حال گفتگو آنقدر زنده باشد که مخاطب احساس نکند وارد کلاس درس شده است.
وی که در این برنامه گویندگی را هم بر عهده دارد، در این باره گفت: من سال ۱۳۸۵ از کلاسهای گویندگی باشگاه رادیو جوان وارد رادیو شدم. ورودم کاملاً اتفاقی بود. یکی از دوستانم که علوم ارتباطات دانشگاه تهران میخواند برای تست گویندگی رفته بود و از من خواست همراهش بروم. من آن زمان دانشجوی جغرافیای سیاسی بودم و اصلاً قرار نبود تست بدهم و به تدریج در این فضا قرار گرفتم.
این کارشناسمجری درباره اجرا در برنامههای علمی عنوان کرد: نیازی نیست مجری جای کارشناس بنشیند یا ادعا کند متخصص هوش مصنوعی است. ولی اگر موضوع را نفهمد، گفتگو خیلی راحت به چند مونولوگ پشت سر هم تبدیل می شود. در حالی که مجری باید بتواند حرف کارشناس اول را بگیرد، از دل آن پرسش تازهای بیرون بکشد، آن را به مهمان دوم وصل کند، تناقض را تشخیص دهد و اگر لازم شد سخنان را سادهسازی کند.
وی اضافه کرد: مجری گاهی هم باید خودش مسئله را دوباره صورتبندی کند، چون ممکن است مخاطب چند دقیقه قبل رشته بحث را گم کرده باشد و این روند بدون مطالعه پیش از برنامه تقریباً ممکن نیست.
فلاح در پایان درباره تهیهکنندگی اظهار کرد: من تجربهای از مستندسازی دارم که در «چراغ» خیلی به کارم آمده است. معمولاً قبل از برنامه یک دور آن را در ذهنم میسازم. میدانم نقطه شروع چیست، قرار است به چه جاهایی برسیم و تصویر کلی برنامه برایم چگونه است..
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