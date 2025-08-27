  1. استانها
نشست کاهش اطاله دادرسی در اردبیل برگزار شد

اردبیل - اولین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی، با هدف بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان فرآیندهای قضایی با همکاری بین بخشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری اردبیل، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت کاهش اطاله دادرسی، نشست این هیئت را فرصتی مغتنم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها دانست.

حسین کثیرلو افزود: کنترل ورودی پرونده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اطاله دادرسی دارد و اگر این موضوع به درستی ساماندهی شود، بخش مهمی از حجم کاری محاکم کاهش یافته و رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس شورای قضائی استان با اشاره به وظایف و اقدامات پیش‌بینی شده در دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، بر لزوم همکاری و گزارش‌دهی منظم توسط مجریان تأکید کرده و خواستار هماهنگی بین‌بخشی به منظور اجرای دقیق این دستورالعمل شد.

لازم به ذکر است در این جلسه مقرر شد؛ پزشکی قانونی استان پیگیری‌های لازم برای جذب پزشکان معتمد و تکنیسین‌ها در حوزه‌های مورد نیاز به منظور تسریع در کارشناسی‌ها را در دستور کار قرار دهد و همچنین بر پاسخگویی سریع به استعلامات قضائی توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید شد.

