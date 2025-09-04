پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شرط اصلی توسعه متوازن شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی در کارگاه آموزشی هم اندیشی با اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان سخن میگفت افزود: مقابله با این معضل خارج از توان شهرداری بوده و نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههاست.
وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از احکام صادره در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری به دلایل خاصی اجرا نشده و موجب تراکم این پروندهها در اجرای احکام گردیده است لذا تعیین تکلیف فوری و دقیق این پروندهها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی تأکید کرد: لازم است دستگاههای ذیربط با یافتن راهکارهای مؤثر، زمینه اجرای کامل و سریع این احکام را فراهم کنند.
