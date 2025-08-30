نگاه دستگاه قضایی استان اردبیل در راستای حل مسأله است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار رئیس‌کل دادگستری و مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در استان که به‌مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: وفاق، همدلی و همکاری میان دستگاه قضا و دولت موجب ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انسجام ایجادشده در کشور نباید توسط برخی مسؤولان خدشه‌دار و به ناامیدی تبدیل شود، افزود: مردم باید به این اطمینان برسند که حاکمیت در سطح ملی یکپارچه است و امور با هماهنگی پیش می‌رود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در راستای پیگیری مطالبات و تسریع اهداف توسعه‌ای استان بیش از ۱۱۷ دیدار با مسؤولان کشوری انجام شده، ادامه داد: برای حل مشکلات شهرستان‌ها نیز ۳۷ سفر صورت گرفته است.

وی همچنین آشنایی مدیران با قوانین و مقررات را ضروری دانست و تصریح کرد: تعامل دولت محلی و دستگاه قضا در استان اردبیل به حدی مطلوب بوده که در بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی استان تأثیر گذاشته است.

در این دیدار رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز در این دیدار با تأکید بر هماهنگی، همکاری و حمایت از دولت در تمامی امور گفت: تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضائی استان اردبیل در سطح کشور زبانزد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو تأکید کرد: نمایندگان سه قوه در سطح شهرستان‌ها، بخش‌ها و شهرها نیز باید این همدلی و هم‌افزایی را تقویت کنند.