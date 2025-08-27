یحیی سریع: با موشک «فلسطین ۲» فرودگاه اللد را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: یگان موشکی نیروهای مسلح یمن در جریان عملیاتی ویژه فرودگاه اللد در منطقه یافا اشغالی را با موشک بالستیک فراصوت فلسطین ۲ هدف قرار داد.

وی افزود: این عملیات موفقیت‌آمیز بود و میلیون‌ها صهیونیست را به سمت پناهگاه فراری داد و موجب توقف پروازها شد.

یحیی سریع تاکید کرد: این عملیات در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مبارزان آن و در واکنش به جنایات نسل کشی جمعی و گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه از سوی دشمن اسرائیلی انجام شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: اعتراف جهان به درد و رنجی که برادران ما در غزه بر اثر گرسنگی و محاصره و حملات می‌کشند، امت عربی و اسلامی را متوجه مسئولیت دینی و تاریخی عظیم می‌کند. امت اسلامی از حیث دینی و انسانی و اخلاقی باید در راستای پایان دادن به گرسنگی و رفع محاصره و توقف حملات به غزه حرکت کند.

یحیی سریع گفت: یمن صرف نظر از چالش‌ها یا پیامدهای آن، از موضع خود در حمایت از غزه مادامی که محاصره لغو نشود و حملات متوقف نشود، دست نخواهد کشید.