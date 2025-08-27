  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی در شهریار با وعده فروش شکر

شهریار- رئیس پلیس فتا غرب استان تهران، از دستگیری فردی که با وعده فروش ۵۰۰ تن شکر در یکی از شبکه های اجتماعی، ۱۰ میلیارد ریال از کارخانه‌دار شهریاری کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاهین حسنوند، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از دستگیری فردی که با وعده فروش ۵۰۰ تن شکر در بستر اینستاگرام، ۱۰ میلیارد ریال از یک کارخانه‌دار در شهریار کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران افزود: متهم پس از دریافت وجه، متواری شده و با بخشی از پول، طلا، موتورسیکلت خریده و بخشی دیگر را به حساب خواهرش منتقل کرده است.

حسنوند افزود: متهم که از کارت‌های بانکی خواهر و دخترش نیز سوءاستفاده کرده بود، در یکی از پارکینگ‌های تهران شناسایی و هنگام مراجعه دستگیر شد.

وی در بازجویی‌ها به کلاهبرداری‌های متعدد طی دو سال گذشته اعتراف کرد و با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد ریالی روانه زندان شد.

