خبرگزاری مهر، گروه استانها- علیرضا صفاریفر: شهرستان اردستان، که همواره مهد استعدادهای فرهنگی و هنری بوده، سالهاست که در انتظار تحقق رؤیای داشتن یک مجتمع فرهنگی هنری مجهز و کارآمد به سر میبرد.
مجتمعهای فرهنگی و هنری، فراتر از بناهایی صرفاً آجری و بتنی، قلب تپنده یک جامعه هستند. آنها فضایی برای تبادل ایدهها، پرورش استعدادها، حفظ میراث فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی و ذوق هنری شهروندان فراهم میآورند.
در دنیای امروز که سرعت تغییرات سرسامآور است، وجود چنین مراکزی برای ریشهدار کردن ارزشهای فرهنگی و هنری و ایجاد بستری برای خلاقیت و نوآوری، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی هنری اردستان تنها به معنای گشودن درهای یک ساختمان جدید نیست؛ بلکه به مثابه دمیدن روحی تازه در کالبد فرهنگ و هنر این شهرستان است.
این مجتمع، محلی برای گردهمایی هنرمندان تجسمی، نقاشان باذوق، مجسمهسازان خلاق، خوشنویسان چیرهدست و تمامی اهالی فرهنگ و رسانه خواهد بود جایی که میتوانند بیهیچ دغدغهای به تبادل نظر، برگزاری جلسات و البته نمایش گوهرهای هنری خود بپردازند.
در حال حاضر، با وجود پیشرفت ۹۰ درصدی و نیاز به حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز، میتوان گفت که مجتمع فرهنگی هنری اردستان در یک قدمی تحقق رؤیاهای بسیاری از جوانان و هنرمندان است.
برای اطلاعرسانی، انعکاس ظرفیتهای فرهنگی شهرستان و بررسی مشکلات این مجتمع فرهنگی، جمعی از خبرنگاران اردستانی به همراه رضوان امامدادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان از مجتمع فرهنگی هنری در حال تکمیل این شهر بازدید کردند.
هنرمندان اردستان؛ چشمانتظار تکمیل مجتمع فرهنگیهنری
مهدی یکی از هنرمندان اردستان در این راستا به خبرنگار مهر گفت: برای هنرمندان، این مجتمع فرصتی بیبدیل برای معرفی آثارشان در قالب گالری و نگارخانه فراهم میآورد و ما پس از سالها چشم انتظار تکمیل و راهاندازی این مجتمع هستیم.
وی ادامه داد: این اتفاق نه تنها به دیده شدن هنر اردستان در سطح وسیعتر کمک میکند، بلکه به هنرمندان انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه مسیر هنریشان میبخشد.
علی از فعالین رسانه و فضای مجازی در شهرستان به خبرنگار مهر میگوید: برای اهالی فرهنگ و رسانه این مجتمع به یک مرکز پویا برای برگزاری رویدادها، نشستها و کارگاههای آموزشی تبدیل خواهد شد که به نوبه خود، به غنای فرهنگی و اطلاعرسانی صحیح در شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.
تکمیل مجتمع فرهنگی هنری اردستان به ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رضوان امامدادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجتمع فرهنگی هنری اردستان فضایی برای اجتماع هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه است تا بتوانند جلسات و برنامههای مختلف خود را در مجتمع برگزار کنند.
وی افزود: قسمتی از مجتمع فرهنگی هنری اردستان برای معرفی آثار هنرمندان در قالب گالری و نگارخانه قرار دارد تا بتوان آثار هنرمندان شهرستان در عرصههای مختلف هنری را در معرض دید عموم به نمایش گذاشت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اردستان خاطرنشان کرد: شهرستان اردستان حدود ۵۰ هنرمند در عرصههای مختلف هنرهای تجسمی، نقاشی، مجسمهسازی، خوشنویسی و نظایر آن دارد؛ در سال جاری ۴ هنرمند شهرستان ساماندهی شده و کارت صندوق هنرمندان دریافت کردند.
امامدادی تصریح کرد: ساماندهی و ثبت فعالیت هنرمندان دارای شرایط خاصی نظیر داشتن مدرک هنری مربوطه و برپایی چندین نمایشگاه است.
وی یادآور شد: مجتمع فرهنگی هنری اردستان از لحاظ فیزیکی پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و برای تکمیل ساخت و تجهیزات به حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بهرهبرداری شده و مورد استفاده قرار گیرد.
تکمیل این مجتمع، به معنای ایجاد بستری مناسب برای رشد و پرورش نسل جدید هنرمندان، کشف استعدادهای ناشناخته و ارتقای سطح فرهنگی جامعه است.
تکمیل مجتمع فرهنگی هنری اردستان، نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک سرمایهگذاری حیاتی در زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان محسوب میشود.
حمایت از تکمیل این پروژه، فراتر از یک وظیفه، یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است. با تکمیل این مجتمع، اردستان نه تنها یک ساختمان، بلکه یک قلب تپنده فرهنگی و هنری به دست خواهد آورد که خون زندگی را در رگهای هنر و اندیشه این شهرستان جاری خواهد ساخت.
امید میرود با همت و همراهی مسئولین مربوطه، به زودی شاهد افتتاح این فضای ارزشمند و درخشش بیش از پیش فرهنگ و هنر در اردستان باشیم.
