  1. استانها
  2. سمنان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

نماز جماعت مدارس در مساجد محله اقامه شود

نماز جماعت مدارس در مساجد محله اقامه شود

سمنان- نماینده شاهرود و میامی در مجلس پیشنهاد کرد نماز جماعت مدارس به مساجد همجوار مدارس و در همسایگی مدارس منتقل شود تا دانش آموزان با فرهنگ مسجد روی نیز آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در ششمین اجلاسیه سراسری نماز مدارس کشور به میزبانی مجتمع شهید کلاهدوز مهدیشهر پیشنهاد کرد نماز جماعت مدارس به مساجد همجوار مدارس و در همسایگی مدارس منتقل شود تا دانش آموزان با فرهنگ مسجد روی نیز آشنا شوند.

وی با بیان اینکه این موضوع در گذشته نیز حضور داشت اما به صورت منضبط و قاعده مند نبود که می‌توان برای این موضوع قاعده‌ای را در نظر گرفت تا دانش آموزان در کنار اقامه نماز به مسجد روی نیز عادت داشته باشند، افزود: به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل برای کمک و مساعدت در این زمینه را داریم.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس همچنین نقش آموزش و پرورش در تبیین و ترویج فرهنگ اقامه نماز را ویژه دانست و ابراز کرد: برای ترویج فرهنگ نماز و نفوذ آن در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها، می‌بایست فرهنگ سازی کرد و در این زمینه اقدامات جدی را صورت داد.

عجم همچنین افزود: موضوع نماز را هم باید فرهنگ‌سازی و ترویج و هم ابزار و شرایط آن را آماده کنیم و در استان، علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام‌شده، هنوز این شرایط به‌طور نسبی فراهم نیست و امیدوارم مسئولان استانی و کشوری به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به همراهی مجلس در موضوع بودجه‌ریزی برای آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: خانواده آموزش و پرورش، بزرگ‌ترین خانواده ایران محسوب می‌شود و در دوره حاضر پیشرفت‌های خوبی برای کشور به ارمغان آورده است و مجلس نیز به سهم خود این همراهی را لحاظ کرده و مصوبات خوبی در کمیسیون تلفیق داشته است.

کد خبر 6572992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها