به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح پنجشنبه در آئین افتتاح این طرح که همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار دیلم، معاون عمرانی فرمانداری، رئیس اداره شیلات، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا برگزار شد، اظهار داشت: توسعه ظرفیتهای نوین در حوزه شیلات میتواند تحولی بزرگ در اشتغال و اقتصاد منطقه ایجاد کند و بهرهبرداری از این مزرعه نمونهای موفق در همین مسیر است.
وی افزود: این مرکز پرورش با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان راهاندازی شده و پس از دوره پرورش ۱۲ تا ۱۵ ماهه، نخستین محصول خود را با تناژ تقریبی ۵ تن برداشت کرده است.
بخشدار امام حسن (ع) با اشاره به جزئیات این طرح بیان کرد: در این مزرعه تعداد ۱۰۰ هزار قطعه بچه صدف خوراکی با سایز ۳ تا ۵ میلیمتر در قفسهای گرد شناور پرورش یافته که این روش نوین، زمینهساز ارتقای بهرهوری و تولید پایدار خواهد بود.
رضایی این دستاورد را گامی ارزشمند در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: با اجرای روش بچهریزی پلکانی در فازهای بعدی، میزان تولید این مزرعه به ۱۰ تا ۱۵ تن افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: آغاز بهرهبرداری از این طرح را میتوان سرآغازی برای توسعه صنعت مدرن آبزیپروری در سواحل شهرستان دیلم و استان بوشهر دانست که نقش بسزایی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی پایدار منطقه خواهد داشت.
