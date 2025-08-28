  1. استانها
اولین مزرعه صدف خوراکی استان بوشهر به بهره برداری رسید

بوشهر- همزمان با هفته دولت، اولین مزرعه پرورش صدف خوراکی در سطح استان بوشهر در سواحل روستای حصار شهرستان دیلم با ظرفیت برداشت پنج تن به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم در این آئین عنوان کرد: این مرکز پرورش که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان راه‌اندازی شده است، پس از دوره پرورش ۱۲ تا ۱۵ ماهه، اولین محصول خود را با تناژ تقریبی پنج تن به ثمر نشاند.

اسماعیل کاظمی بیان کرد: در این مزرعه پرورشی، تعداد ۱۰۰ هزار قطعه بچه صدف خوراکی با سایز سه تا پنج میلی‌متر در قفس‌های گرد شناور پرورش یافت.

فرماندار دیلم این دستاورد را نمادی از تحقق اقتصاد مقاومتی و گامی بلند در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود با اجرای روش بچه‌ریزی پلکانی در فازهای بعدی، میزان تولید این مزرعه به ۱۰ تا ۱۵ تن افزایش یابد.

وی افزود: این موفقیت، آغازی برای توسعه صنعت آبزی‌پروری مدرن در سواحل شهرستان دیلم و استان بوشهر خواهد بود.

