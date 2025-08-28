جهاد آبرسانی در کردستان؛ پایانی بر تشنگی ۲۵ ساله بانه

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اهمیت اجرای پروژهها و طرحهای آبرسانی نقش مهمی در پایداری منابع آبی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم خواهد بود.
توسعه پروژههای آبرسانی علاوه بر پایداری آب شرب مصرفی، در تأمین آبرسانی کافی به زمینهای کشاورزی هم مؤثر خواهد بود.
مشکل ۲۵ ساله آبرسانی در بانه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مشکل آبرسانی در بانه ۲۵ سال است که وجود دارد و تنها راهحلهای موقت داشته است ولی در حال حاضر، پروژهای به ارزش ۱۲۵۰ میلیارد تعریف شده تا آب را از سد چراغ ویس به گردنه خان و سپس به سد فعلی بانه منتقل کند.
کیومرث حبیبی عنوان کرد: با تخصیص بودجه امیدواریم بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن آب را به بانه برسانیم و این مشکل را به طور کامل حل کنیم، اگرچه به دلیل محدودیتهای بودجه، زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست، با این حال تلاش ما افزایش تعداد کارگاهها برای تسریع این روند است.
وی گفت: در پروژه آبرسانی به قروه تا دهگلان پروژه انجام شده و ما منتظر تأمین اعتبار و بودجه برای شروع بخش قروه هستیم و انتقال آب از سد قوچم به دهگلان تا خروجی شهر دهگلان انجام شده اما پیشرفت کار به دلیل منابع مالی کند شده است.
حبیبی تصریح کرد: مهمترین پروژه افتتاح شده در هفته دولت هم افتتاح سد امیرآباد رمشت با ۲ هزار میلیارد اعتبار و چندین پروژه کوچک مقیاس دیگر که در استان توزیعشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: تمام سدهای استان در حوزه آب شرب و حوزه تأمین آب بخش کشاورزی در حال بهرهبرداری هستند.
تنش آبی در بانه از مشکلات کردستان
اکبر محمدی افزود: مهمترین چالش تنش آبی کردستان در شهر بانه است که در حال حاضر با فعالیت تیمهای عمرانی پروژهای برای رفع این مشکل بدون داشتن کد طبقهبندی و ردیف بودجه مشخص در حال انجام است و نیازمند حداقل ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرایی است.
وی تصریح کرد: حل مشکل آب شهر صاحب هم در دست اجرا است که مقدمات حفر یک حلقه چاه در شهر صاحب فراهم شده و انتظار میرود مشکل آب این شهر در آینده نزدیک برطرف شود و در کانی سور هم با مشکلاتی مواجه بودیم که اقدامات لازم برای رفع آن آغاز شده است.
محمدی بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و نظارتهای صورت گرفته، در روستاهایی که با کمبود مطلق آب مواجه هستند، حفر چاه در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در کل کشور و به ویژه در استان کردستان، سفرههای زیرزمینی با افت شدید مواجه شدند، از مردم درخواست کرد تا با درک این شرایط، همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان یادآور شد: همچنین با هزینه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سال گذشته، حفر ۳۰ حلقه چاه جدید، ۱۹۹ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۳۵ مخزن و ۵ ایستگاه پمپاژ، آبرسانی به ۴۶ روستا و ۵۹ کیلومتر خط انتقال و جمعآوری فاضلاب هم در حوزه آب و فاضلاب انجام شده است.
اجرای ۱۹ پروژه شهری و روستایی در هفته دولت
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان هم به خبرنگار مهر اعلام کرد: در هفته دولت امسال ۱۹ پروژه شهری و روستایی با ۳,۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستانهای مختلف استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
محمد فرهاد اظهار کرد: در هفته دولت ۵ پروژه آب شهری با اعتبار ۲ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال شامل، حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه در شهر مریوان با خط انتقال ۱۰ کیلومتری و ۶ باب ایستگاه پمپاژ با اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریال با جمعیت زیرپوشش ۴۹ هزار و ۳۰۰ نفر افتتاح میشود.
وی بیان کرد: حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه در شهر قروه با خط انتقال ۲ کیلومتر و ۲ باب ایستگاه پمپاژ با اعتبار ۳۸۷ میلیارد ریال و جمعیت تحت پوشش ۱۰ هزار نفر، آبرسانی به شهر توپ آغاج بیجار با خط انتقال ۶ کیلومتر و با اعتبار ۱۹۳ میلیارد ریال با جمعیت تحت پوشش ۲۹۹۵ نفر، تهیه، نصب و راهاندازی سیستم ازن زنی به ظرفیت ۴ کیلوگرم بر ساعت جهت ارتقای تصفیهخانه آب دیواندره با اعتبار ۴۷۵ میلیارد ریال و طراحی و راهاندازی سیستم پدافند تأمین آب اضطراری دیواندره با اعتبار ۱۴۴ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان افزود: همچنین در این هفته پروژههای آبرسانی روستایی با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال در ۱۳ روستای استان و با جمعیت تحت پوشش ۸ هزار و ۸۸ نفر به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرهاد گفت: این پروژهها شامل آبرسانی به روستاهایی چون عیسیآباد، تودار روته، نجی شهرستان سنندج، آبرسانی به روستای گلتپه مجتمع کوچه طلا شهرستان سقز، آبرسانی به روستاهای گویزه کویره، کله یونجه شهرستان مریوان، آبرسانی به روستای کوخ شیخالاسلام بانه، آبرسانی به روستاهای کیله گلان، آسماندره شهرستان کامیاران است.
فرهاد تصریح کرد: در بخش فاضلاب نیز پروژه احداث مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب شهر سریش آباد با ظرفیت ۲ هزار مترمکعب در شبانهروز و با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و جمعیت تحت پوشش ۱۰ هزار نفر در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
جهاد آبرسانی طرحی به وسعت خاک ایران است تا رفع تنش کند و تشنگی را از چهره مردم دیارمان بزداید.
امروزه با کاهش بارندگیهای فصلی و افزایش دمای هوا آب مایه حیاتی زنده و جاری است که علاوه بر حیات و ارزشمندی در بین مردم تقدس خاصی هم دارد و بها دادن به آن و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
