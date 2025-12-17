خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بانه در سالی که گذشت، تابستانی متفاوت و دشوار را تجربه کرد؛ تابستانی که نام «کم‌آبی» و «تنش آبی» بیش از هر واژه‌ای در زندگی روزمره مردم آن تکرار شد.

کاهش محسوس بارندگی‌ها، افت منابع آب زیرزمینی و فشار مضاعف بر شبکه توزیع آب شرب، شرایطی را رقم زد که در برخی روزها تأمین آب شرب برای شهروندان به یک چالش جدی تبدیل شد.

درچنین شرایطی، هم‌افزایی نهادهای امدادی، تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی و پیگیری‌های مدیریتی در سطوح مختلف، نقش مهمی در عبور از این بحران ایفا کرد.

تابستانی سخت برای بانه؛ روزهای تشنگی و انتظار

به گفته تعدادی از اهالی بانه، تابستان امسال یکی از کم‌بارش‌ترین دوره‌ها در سال‌های اخیر برای بانه بود، کاهش ذخایر منابع آبی، فشار بر چاه‌ها و محدودیت توان شبکه توزیع، باعث شد در برخی محلات، شهروندان با افت فشار و قطعی‌های مقطعی آب مواجه شوند.

مردم اعلام کردند: صف‌های طولانی برای دریافت آب شرب، استفاده از مخازن ذخیره خانگی و نگرانی خانواده‌ها از تداوم این وضعیت، تصویری نگران‌کننده از شرایط آن روزهای بانه بود.

در این میان، بیشترین فشار متوجه مناطق کم‌برخوردار و محلات حاشیه‌ای شهر بود؛ مناطقی که زیرساخت‌های آبرسانی در آنها آسیب‌پذیرتر بوده و نیازمند اقدامات فوری‌تری بودند.

ورود نهادهای امدادی؛ هلال احمر در خط مقدم خدمت

همزمان با تشدید تنش آبی، نهادهای امدادی به‌ویژه جمعیت هلال احمر، با ورود به میدان، نقش مؤثری در کاهش مشکلات ایفا کردند.

توزیع آب شرب سالم از طریق تانکرهای سیار در محلات کم‌آب، تأمین نیازهای اضطراری خانواده‌ها و حضور مستمر نیروهای داوطلب، بخشی از اقداماتی بود که در روزهای اوج بحران انجام شد.

این حضور میدانی، نه‌تنها بخشی از نیاز فوری مردم را تأمین کرد، بلکه موجب افزایش اعتماد و آرامش روانی شهروندان در شرایط بحرانی شد؛ اقدامی که از سوی مردم بانه به‌عنوان نمادی از همدلی و همراهی در روزهای سخت مورد استقبال قرار گرفت.

پروژه‌ای حیاتی؛ انتقال آب از سد چراغ‌ویس

در کنار اقدامات کوتاه‌مدت و امدادی، مسئولان استانی و متولیان حوزه آب، نگاه خود را به راهکارهای اساسی و پایدار معطوف کردند، پروژه انتقال آب از سد چراغ‌ویس به شهر بانه، به‌عنوان مهم‌ترین راه‌حل بلندمدت برای تأمین پایدار آب شرب این شهرستان، در اولویت قرار گرفت.

این پروژه که سال‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم بانه مطرح بود، با تشدید تنش آبی، شتاب بیشتری گرفت و به‌عنوان یک طرح اضطراری، در دستور کار ویژه قرار داده شد.

پیگیری‌های استاندار کردستان برای تأمین اعتبار

در همین راستا، آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، پیگیری‌های مستمری را برای تأمین اعتبار این پروژه در سطح ملی آغاز کرد.

در ادامه این پیگیری‌ها و پس از دستور هفته گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر تخصیص اعتبار پروژه آبرسانی بانه، استاندار کردستان روز سه‌شنبه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه دولت، موضوع تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز را دنبال کرد.

این نشست با محوریت «حل مشکل آب شرب شهر بانه» و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور، دفتر هیئت دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان برگزار شد.

تأکید بر تزریق به‌موقع اعتبارات

استاندار کردستان در این جلسه، بر ضرورت تأمین و تزریق به‌موقع اعتبارات تأکید کرد و پرداخت مطالبات پیمانکاران و تسریع در روند اجرای پروژه را از الزامات اصلی عبور از بحران آب در بانه دانست.

به گفته وی، تأخیر در تخصیص منابع مالی می‌تواند روند اجرای پروژه را با چالش مواجه کند؛ در حالی که مردم بانه بیش از هر زمان دیگری، چشم‌انتظار بهره‌برداری از این طرح هستند.

گام عملیاتی مهم؛ بهره‌برداری از مخزن شناور هزار مترمکعبی

در کنار پیگیری‌های اعتباری، اقدامات اجرایی پروژه نیز با جدیت ادامه یافت، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از بهره‌برداری «بارج شناور مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی شماره یک پروژه انتقال آب اضطراری به شهر بانه» خبر داد.

آرش آریانژاد با اعلام این خبر گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی تأمین آب شرب پایدار شهرستان بانه، با هدف کاهش تنش آبی و افزایش پایداری شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت و با تلاش شبانه‌روزی متخصصان و نیروهای اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسید.

نقش کلیدی مخزن در پایداری شبکه آبرسانی

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان، مخزن شماره یک این طرح نقش مهمی در ذخیره‌سازی، تنظیم فشار و توزیع مناسب آب شرب ایفا می‌کند و بهره‌برداری از آن، تاب‌آوری سامانه آبرسانی بانه را به‌ویژه در شرایط اضطراری و پیک مصرف افزایش می‌دهد.

وی این اقدام را نشانه توجه ویژه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به مطالبات مردم مناطق مرزی دانست و افزود: تأمین آب شرب سالم، پایدار و مطمئن، از اولویت‌های اصلی مجموعه آب منطقه‌ای استان است.

تلاش جهادی در سرمای هوا

نکته قابل توجه در اجرای این پروژه، ادامه عملیات اجرایی علیرغم سرمای هوا و بارندگی‌های اخیر است. جهادگران آبرسانی در شرایطی که بسیاری از پروژه‌ها با کندی مواجه می‌شوند، با روحیه‌ای جهادی و تلاش بی‌وقفه، مسیر تکمیل طرح را دنبال می‌کنند تا هرچه سریع‌تر پروژه به بهره‌برداری کامل برسد.

چشم‌انداز آینده؛ عبور از بحران و امید به پایداری

با بهره‌برداری تدریجی از بخش‌های مختلف پروژه انتقال آب اضطراری به بانه و تداوم حمایت‌های اعتباری، انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از مشکلات آب شرب این شهرستان برطرف شود.

کارشناسان معتقدند اجرای کامل این طرح، نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، توسعه پایدار شهری و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت.

بحران آب در بانه، اگرچه تابستانی سخت و پرچالش را برای مردم این شهرستان رقم زد، اما به صحنه‌ای برای همدلی، مدیریت جهادی و توجه ویژه به مطالبات عمومی تبدیل شد.

از حضور نیروهای امدادی در محلات کم‌آب گرفته تا پیگیری‌های مدیریتی در سطح ملی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی، همه نشان داد که عبور از بحران، با هم‌افزایی و عزم جدی ممکن است.

اکنون امید می‌رود با تکمیل پروژه انتقال آب از سد چراغ‌ویس، بانه فصلی تازه از پایداری و آرامش در تأمین آب شرب را تجربه کند.