نوسازی و تجهیز فضاهای ورزشی، علمی و فرهنگی مدرسه دارالفنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، محمد آئینی با اشاره به جایگاه رفیع و تاریخ پرافتخار دارالفنون به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی به سبک جدید در ایران، بر لزوم حفظ و تقویت این میراث ملی-آموزشی تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: مدرسه دارالفنون تنها یک آموزشگاه نیست، بلکه یک نماد و سنگر برای علم‌آموزی و پرورش نخبگان این مرز و بوم است و شهرداری منطقه ۱۲ خود را موظف می‌داند تا با همکاری آموزش و پرورش، در مسیر ارتقای کیفیت محیط آموزشی این مدرسه تاریخی گام بردارد.

آئینی با بررسی سالن ورزشی و حیاط مدرسه، بر ضرورت نوسازی و تجهیز سالن‌های ورزشی با استانداردهای روز تأکید و قول مساعدت برای اجرای سریع این پروژه را داد و افزود: نوجوانان و جوانان ما به تحرک و نشاط نیاز دارند و فضاهای ورزشی مناسب، ضامن سلامت جسم و روح آنان است.‌

وی تصریح کرد: ما در عصر فناوری و نوآوری زندگی می‌کنیم و باید بستر لازم برای پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در حوزه‌های علمی و فناوری فراهم شود.

مدیریت مدرسه دارالفنون نیز در این بازدید با تشکر از توجه ویژه شهرداری منطقه ۱۲، به تشریح نیازها و برنامه‌های آتی مدرسه پرداخت.

به نظر می‌رسد این بازدید، سرآغاز همکاری‌های گسترده‌تر بین شهرداری منطقه ۱۲ و مدرسه دارالفنون برای تبدیل این مجموعه به یک قطب آموزشی و فرهنگی نمونه در پایتخت باشد.