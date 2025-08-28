پارک ۳ هکتاری تنگک در بوشهر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت و روز کارمند، گفت: با تلاش مجموعه شهرداری بوشهر پارک سه هکتاری محلات تنگک در هفته دولت و در روز شنبه مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اعتبار این پروژه را بیش از ۳۶ میلیارد تومان برشمرد و افزود: این پارک شامل کاربریهای متنوعی از جمله فضای سبز، زمینهای ورزشی، مسیرهای پیادهروی، سرویسهای بهداشتی و اتاق نگهبانی طراحی شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر عنوان کرد: شورا و شهرداری در کنار یکدیگر در مسیر خدمت رسانی به شهروندان و توسعه شهری با تمام توان تلاش میکنند.
نظر شما