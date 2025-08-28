  1. استانها
  2. بوشهر
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

پارک ۳ هکتاری تنگک در بوشهر افتتاح می شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت پارک ۳ هکتاری تنگک هدیه شهرداری و شورا به شهروندان بوشهری افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت و روز کارمند، گفت: با تلاش مجموعه شهرداری بوشهر پارک سه هکتاری محلات تنگک در هفته دولت و در روز شنبه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اعتبار این پروژه را بیش از ۳۶ میلیارد تومان برشمرد و افزود: این پارک شامل کاربری‌های متنوعی از جمله فضای سبز، زمین‌های ورزشی، مسیرهای پیاده‌روی، سرویس‌های بهداشتی و اتاق نگهبانی طراحی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر عنوان کرد: شورا و شهرداری در کنار یکدیگر در مسیر خدمت رسانی به شهروندان و توسعه شهری با تمام توان تلاش می‌کنند.

