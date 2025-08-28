افتتاح ۶ پروژه عمرانی و خدماتی در روستاهای چغادک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای سطح رفاه عمومی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکید استاندار بوشهر، روستاها در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار دارند. هدف ما ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی و بازگشت جمعیت به روستاها است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مناسب می‌تواند مهاجرت معکوس را تسهیل کند و موجب رشد پایدار مناطق روستایی شود.

وی افزود: در این روز ۶ پروژه راهداری با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال در روستاهای بخش چغادک به بهره‌برداری رسید که شامل بهره‌برداری از یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در محور ساحلی بوشهر-گناوه با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی، فاز دوم اجرای نیوجرسی (مانع بتنی) در محور بوشهر-برازجان به طول ۷ کیلومتر، بهسازی و تعریض ۷ دستگاه پل در محور «بوشهر-شیف-گناوه»، روشنایی محور بوشهر-برازجان به سمت محور ساحلی بندر ریگ به طول یک کیلومتر و نوسازی روشنایی تقاطع دلوار تا چغادک به طول ۷ کیلومتر بود. همچنین عملیات اجرایی روشنایی محور روستایی «سرمل-حسینکی» به طول ۱۲۰۰ متر و اعتبار ۳۳ میلیارد ریال آغاز شد.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های جمعیتی و نیازهای شهرستان بوشهر، توسعه زیرساخت‌های روستایی یکی از مأموریت‌های اصلی دولت است. تلاش ما بر این است که با حمایت استاندار محترم، خدمات ارزشمند و ماندگاری برای مردم شریف روستاهای شهرستان بوشهر ارائه شود.

وی تصریح کرد: سیاست دولت، توسعه روستاهاست و امیدواریم با اجرای چنین طرح‌هایی، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، زمینه برای رشد پایدار و عدالت توسعه در سراسر شهرستان فراهم شود.