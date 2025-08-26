۶ پروژه راهداری در بوشهر آغاز و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر امیری صبح سه‌شنبه در این آئین اظهار کرد: ۶ پروژه راهداری با اعتبار هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل بهره برداری از یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در محور ساحلی بوشهر- گناوه با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی، فاز دوم اجرای نیوجرسی (مانع بتنی) در محور بوشهر- برازجان به طول ۷ کیلومتر، بهسازی و تعریض ۷ دستگاه پل در محور «بوشهر- شیف- گناوه»، روشنایی محور بوشهر-برازجان به سمت محور ساحلی بندر ریگ به طول یک کیلومتر و نوسازی روشنایی تقاطع دلوار تا چغادک به طول ۷ کیلومتر است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بوشهر افزود: همچنین عملیات اجرایی روشنایی محور روستایی «سرمل-حسینکی» به طول ۱۲۰۰ متر و اعتبار ۳۳ میلیارد ریال آغاز شد.

افتتاح ۱۸۰ پروژه در شهرستان بوشهر

فرماندار بوشهر هم در این آئین اظهار کرد: توجه به مناطق روستایی یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم است و در همین راستا یک پروژه روشنایی راه روستایی به نمایندگی از سایر پروژه‌های راهداری مرکز استان آغاز شد.

محمد مظفری ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شاهد توسعه روستاها و انگیزه برای بازگشت معکوس به این مناطق باشیم.

مظفری یاداور شد: در هفته دولت امسال ۱۸۰ پروژه با اعتبار ۲۲ همت افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود که نسبت به سال قبل جهش چندبرابری از نظر اعتبارات دارد.