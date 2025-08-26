  1. استانها
  2. بوشهر
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۳

۶ پروژه راهداری در بوشهر آغاز و افتتاح شد

۶ پروژه راهداری در بوشهر آغاز و افتتاح شد

بوشهر- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بوشهر گفت: به مناسبت هفته دولت، ۶ پروژه راهداری در بوشهر آغاز و افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر امیری صبح سه‌شنبه در این آئین اظهار کرد: ۶ پروژه راهداری با اعتبار هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل بهره برداری از یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در محور ساحلی بوشهر- گناوه با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی، فاز دوم اجرای نیوجرسی (مانع بتنی) در محور بوشهر- برازجان به طول ۷ کیلومتر، بهسازی و تعریض ۷ دستگاه پل در محور «بوشهر- شیف- گناوه»، روشنایی محور بوشهر-برازجان به سمت محور ساحلی بندر ریگ به طول یک کیلومتر و نوسازی روشنایی تقاطع دلوار تا چغادک به طول ۷ کیلومتر است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بوشهر افزود: همچنین عملیات اجرایی روشنایی محور روستایی «سرمل-حسینکی» به طول ۱۲۰۰ متر و اعتبار ۳۳ میلیارد ریال آغاز شد.

افتتاح ۱۸۰ پروژه در شهرستان بوشهر

فرماندار بوشهر هم در این آئین اظهار کرد: توجه به مناطق روستایی یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم است و در همین راستا یک پروژه روشنایی راه روستایی به نمایندگی از سایر پروژه‌های راهداری مرکز استان آغاز شد.

محمد مظفری ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شاهد توسعه روستاها و انگیزه برای بازگشت معکوس به این مناطق باشیم.

مظفری یاداور شد: در هفته دولت امسال ۱۸۰ پروژه با اعتبار ۲۲ همت افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود که نسبت به سال قبل جهش چندبرابری از نظر اعتبارات دارد.

کد خبر 6570842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها