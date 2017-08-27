۱۱ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات در استان بوشهر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمان بعدازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته دولت با اشاره به احداث ساختمان فیبرنوری برازجان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و تجهیزات اظهار داشت: افتتاح مسیر فیبرنوری بوشهر- برازجان به میزان ۵۹ کیلومتر صورت می گیرد.



وی با تاکید بر خدمات رسانی به روستاییان استان از طریق دفاتر ICT روستایی توسط پست بانک اضافه کرد: افتتاح مکان جدید باجه خدمات بانکی روستای چاه مبارک نیز در این هفته انجام می شود.



سلیمان همچنین به جایگاه هفت کشوری استان بوشهر در حوزه فناوری اطلاعات مطابق پایش صورت گرفته توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس شاخص IDIبه پروژه های قابل بهره برداری اپراتورها اشاره کرد و عنوان کرد: نوسازی مدیا گیت وی استان، نوسازی و توسعه ظرفیت تجهیزات سیستم انتقال ، نوسازی و توسعه ظرفیت IP ، افتتاح ، توسعه شبکه نسل ۲ در شهرهای بوشهر، عسلویه، بندر گناوه، جم و تنگ ارم، راه اندازی و توسعه شبکه نسل سه در شهرهای بوشهر، عسلویه،بندر دیلم،بندر کنگان،بندرریگ،بندر گناوه،بردستان،دلوار،امام حسن،جم و خورموج از دیگر پروژه ها است.



وی همچنین راه اندازی و توسعه شبکه نسل چهارم در شهرهای بوشهر، عسلویه،بندر دیلم،بندرکنگان ،بندر گناوه،برازجان،بردستان، چغادک ،دلوار، جم،خورموج و نخل تقی و راه اندازی وتوسعه شبکه ثابت نسل چهارم در شهرهای شهرهای بوشهر، عسلویه، بندرکنگان و نخل تقی را از جمله پروژه های دیگر عنوان کرد.

