به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت صبح جمعه مراسم پیاده‌روی خانوادگی با حضور پرشور مردم در شهر آوج برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی خانوادگی و گرامیداشت خدمات دولت در فضای صمیمی و مردمی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد، مسیر تعیین‌شده را با شور و نشاط طی کردند و در پایان، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی متنوعی نیز اجرا شد.

محمدرضا فتح خانی فرماندار آوج در حاشیه این پیاده روی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی و مشارکت مردمی گفت: هفته دولت فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است.

وی یادآور شد: حضور گرم خانواده‌ها در این برنامه نشان‌دهنده همبستگی اجتماعی و علاقه‌مندی شهروندان به فعالیت‌های سالم و فرهنگی است.