  1. استانها
  2. قزوین
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در آوج

برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در آوج

آوج - همزمان با هفته دولت پیاده‌روی خانوادگی با حضور مردم در آوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت صبح جمعه مراسم پیاده‌روی خانوادگی با حضور پرشور مردم در شهر آوج برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی خانوادگی و گرامیداشت خدمات دولت در فضای صمیمی و مردمی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد، مسیر تعیین‌شده را با شور و نشاط طی کردند و در پایان، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی متنوعی نیز اجرا شد.

محمدرضا فتح خانی فرماندار آوج در حاشیه این پیاده روی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی و مشارکت مردمی گفت: هفته دولت فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است.

وی یادآور شد: حضور گرم خانواده‌ها در این برنامه نشان‌دهنده همبستگی اجتماعی و علاقه‌مندی شهروندان به فعالیت‌های سالم و فرهنگی است.

کد خبر 6573539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها