به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه محمدی اظهار کرد: دومین رویداد استانی نوپیشگام با عنوان جنگ اولی‌ها، با حضور ۲۵۰ نفر از دختران نوجوان و جوان عضو تشکل دختران حاج قاسم از شهرستان‌های قزوین، آبیک، البرز، آوج، بویین‌زهرا و تاکستان، از روز جمعه ۳۱ مردادماه تا ۳ شهریورماه در اردوگاه شهدای هفتم تیر رامسر برگزار خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: این رویداد با نام رویداد رسانه‌ای دختران اثرگذار تعریف شده و یکی از اهداف اصلی آن، شبکه‌سازی، توانمندسازی و روایتگری نسل نوجوان دختر در فضای فرهنگی و اجتماعی است. خوشبختانه ثبت‌نام این رویداد با استقبال گسترده مواجه شد و اکنون مراحل آماده‌سازی و اعزام تیم‌ها از سراسر استان به رامسر در حال انجام است.

وی افزود: در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان در قالب کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی، مهارت‌هایی در حوزه روایتگری نوین و پاسخ به شبهات جنگ ۱۲ روزه فرا خواهند گرفت.

دبیر اجرایی این رویداد و مسئول بنیاد نوجوان دختر استان قزوین ادامه داد: همچنین هم‌زمان با سالروز آزادی آزادگان، تیم‌های شرکت‌کننده به‌صورت مفصل به بررسی و بازخوانی کتاب پاسیاد پسر خاک، زندگینامه سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، خواهند پرداخت تا الگویی ماندگار از مقاومت و ایستادگی را به نسل جدید معرفی کنند.

محمدی همچنین تصریح کرد: جنگ اولی‌ها صرفاً یک رویداد نیست، بلکه آغازگر حرکتی نو برای پرورش و ظهور دخترانی است که روایتگری را به زبان نسل خود پیش می‌برند. اعضای تشکل دختران حاج قاسم با حضور در این برنامه، گام مهمی در جهت هم‌افزایی، شبکه‌سازی و تقویت نقش‌آفرینی اجتماعی دختران اثرگذار برمی‌دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید ما این است که خروجی این دوره، علاوه بر تولید آثار مکتوب و هنری ارزشمند، به تربیت نسلی منجر شود که روایتگر حقیقت و پرچم‌دار گفتمان انقلاب اسلامی در آینده باشد.