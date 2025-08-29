واکنش پکن به تحرکات غرب علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه چین به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

وزارت خارجه چین اعلام کرد: موضوع هسته‌ای ایران در مرحله حساسی قرار دارد و گفتگو و مذاکره باید از سر گرفته شود. ما از صلح و گفتگو برای بازگرداندن موضوع هسته‌ای ایران به مجرای درست آن حمایت می‌کنیم.

همچنین وزارت خارجه چین بیان کرد: اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامی غیرسازنده است.

وزارت خارجه چین در ادامه با هشدار به واشنگتن درباره مداخله جویی در امور این کشور، اعلام کرد: ما از واشنگتن می‌خواهیم که به اصل چین واحد پایبند باشد و دخالت در امور تایوان را متوقف کند.

این درحالی است که «سیدعباس عراقچی» در نامه‌ای رسمی و مستند که بامداد جمعه هفتم شهریور ۱۴۰۴ به «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام ارسال شد، به طور مفصل به پاسخ نامه مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۵که به وضعیت مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و سازوکار حل‌وفصل اختلافات اختصاص یافته است، پرداخته و نکات کلیدی در خصوص وضعیت فعلی برجام و سازوکار حل‌وفصل اختلافات مندرج در این توافق بین‌المللی را تشریح کرد.