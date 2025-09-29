جدیدترین اقدام ژاپن علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نی پون»، دولت ژاپن امروز دوشنبه و پس از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای صلح آمیز تهران، ازسرگیری تحریم‌ها علیه کشورمان را اعلام کرد.

توکیو ادعا کرد که به بهانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، دارایی‌های ۷۸ سازمان و ۴۳ فرد را مسدود کرده است.

یوشیماسا هایاشی دبیر ارشد کابینه ژاپن در یک کنفرانس مطبوعاتی با تأکید بر اهمیت دست یابی به راه حل دیپلماتیک در این مسیر گفت: این مسئله اکنون در یک دوراهی قرار دارد. ما نباید فرصت‌های گفتگو را از دست بدهیم.

دبیر ارشد کابینه ژاپن بارها اعلام کرده است که موضع توکیو مبنی بر درخواست برای یافتن راه حلی از طریق گفتگو بدون تغییر باقی مانده است.

وی در این باره تأکید کرد: ما ضمن پیروی از تصمیم شورای امنیت، به تلاش‌های دیپلماتیک لازم ادامه خواهیم داد.