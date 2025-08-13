به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فایننشال‌تایمز انگلیس و لوموند فرانسه مدعی شدند که پاریس، لندن و برلین در نامه‌ای به سازمان ملل آمادگی خود را اعلام کرده‌اند که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای این کشور، تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را بازگردانند.

به نوشته رویترز، طبق نامه‌ای که وزارت خارجه فرانسه به اشتراک گذاشته است، وزرای خارجه سه کشور مذکور موسوم به «تروئیکای اروپایی» با این نامه احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران را افزایش داده‌اند.

تروئیکا در این نوشته است که «ما آشکار اعلام کرده‌ایم که اگر ایران تا پیش از پایان آگوست ۲۰۲۵، تمایلی به دستیابی راه حلی دیپلماتیک نشان ندهد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، تروئیکا آماده فعال کردن مکانیسم ماشه است.»

در بخش دیگری از این نامه ادعا شده است که ترویکا به ایران پیشنهاد داده‌اند تا در ازای مذاکرات مستقیم با آمریکا، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به طور محدود تمدید شود اما به ادعای آنها، تهران تاکنون پاسخی به این پیشنهاد نداده است.

سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه چین و ورسیه، طرفین باقیمانده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران هستند که آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکطرفه و غیرقانونی از آن خارج شد.

پیش از این، مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «کیودو» ژاپن تاکید کرد که تهران به شرط رفع تحریم‌های یکجانبه واشنگتن، با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت خواهد کرد. همچنین به گفته تخت روانچی، این محدودسازی برای مدت‌زمانی مشخص خواهد بود. وی نسبت به کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم نیز ابراز تمایل کرده است.

دیپلمات ایرانی بدون تعیین میزان کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم، تاکید کرد که «توقف غنی‌سازی غیرممکن است.»