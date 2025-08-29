دشمن به دنبال ایجاد نفاق و چندصدایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی در خطبه‌های این هفته شهر یزد با اشاره به آیات قرآن و سفارش به تقوا، شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) را یادآور شد و گفت: غیبت امام زمان (عج) در سه مرحله تاریخی تحقق یافت و علما در این دوران نقش کلیدی در هدایت امت دارند.

وی با اشاره به مناسبت هشتم ربیع‌الاول، سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) اظهار داشت: غیبت حضرت حجت سه مرحله دارد؛ مرحله نخست از زمان امام هادی (ع) آغاز شد که به‌مدت ۲۰ سال تحت نظارت و محدودیت شدید عباسیان قرار داشتند و ارتباط شیعیان با ایشان بسیار محدود شد. سپس در شش سال امامت امام حسن عسکری (ع)، فشارها بیشتر گردید به‌گونه‌ای که ایشان بخشی از عمر خود را در زندان گذراندند.

امام جمعه موقت یزد افزود: این ۲۶ سال زمینه‌ساز غیبت بود؛ امامان هادی و عسکری (ع) شبکه وکلای خود را در شهرهای مختلف سازمان‌دهی کردند تا مردم را برای دوران غیبت آماده کنند.

وی با بیان اینکه غیبت صغرا با حضور چهار نایب خاص ادامه یافت گفت: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد سمری، نواب خاص حضرت حجت (عج) بودند که تا ۶۹ سال رابط میان شیعیان و امام بودند. پس از آن غیبت کبری آغاز شد و دیگر نایب خاصی وجود نداشت و شیعیان موظف شدند به فقهای جامع‌الشرایط رجوع کنند.

محمدی در ادامه به سخنان امام عسکری (ع) اشاره کرد و گفت: امام یازدهم تأکید کردند که اگر علمای دینی در دوران غیبت نبودند که مردم را هدایت و از دین پاسداری کنند، هیچ‌کس بر ایمان باقی نمی‌ماند. این علما همانند ناخدای کشتی در میان طوفان‌ها هستند که کشتی ایمان شیعیان را به سلامت به ساحل می‌رسانند.

وی افزود: امام عسکری (ع) فرمودند یک فقیه که یتیمان آل‌محمد (ص) را سرپرستی کند، از هزار عابد ارزشمندتر است؛ زیرا عابد تنها به نجات خود می‌اندیشد، اما فقیه جامعه‌ای را از انحراف و دشمنی شیطان حفظ می‌کند.

امام جمعه یزد با ذکر نمونه‌ای تاریخی به نقش علمای شیعه پرداخت و گفت: مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، مرجع بزرگ دوران جنگ جهانی اول، خطاب به نماینده انگلیس که ادعا می‌کرد با او و خانواده‌اش کاری ندارند، فرمود: تمام مردم، فرزندان و خانواده من هستند و نمی‌توانم آنان را رها کنم.

وی تأکید کرد: امروز نیز رهبر معظم انقلاب همان نقشی را ایفا می‌کنند که امام عسکری (ع) توصیف کرده است؛ با یک سخنرانی دل‌ها را آرام می‌سازند و جامعه را در برابر توطئه دشمنان مقاوم می‌کنند.

محمدی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روز مبارزه با تروریسم در هشتم شهریور گفت: از نگاه آمریکا و غرب، کسانی که از میهن خود دفاع می‌کنند یا در برابر ظلم می‌ایستند، تروریست خوانده می‌شوند. آنان حزب‌الله، حماس و حتی سپاه پاسداران را تروریست می‌نامند، اما خود آمریکا و رژیم صهیونیستی که منشأ ناامنی و خونریزی در جهان‌اند، مصداق واقعی تروریسم هستند.

وی در ادامه افزود: ترور شهیدان رجایی و باهنر در نخست‌وزیری نمونه‌ای روشن از تروریسم مورد حمایت غرب بود. منافقینی که این جنایت را مرتکب شدند، از نظر آمریکا تروریست نبودند، بلکه شهدای ما را تروریست معرفی می‌کردند.

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی با وجود همه این فشارها و ترورها پایدار ماند، گفت: این نظام الهی با هیچ توطئه و طوفانی از پای درنخواهد آمد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و سخنان اخیر رهبر انقلاب اظهار داشت: دشمنان ما به این نتیجه رسیده‌اند که ایران را نمی‌توان با جنگ نظامی از پا درآورد. جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که اگر نبرد کمی طولانی‌تر می‌شد، رژیم صهیونیستی نابود می‌گردید. از این رو، آمریکا و اسرائیل فهمیده‌اند که راهی جز ایجاد اختلاف داخلی و تضعیف باورهای دینی مردم ندارند.



محمدی ادامه داد: آنان برای سست کردن پایه‌های نظام اسلامی، به تضعیف اسلام و ولایت فقیه چشم دوخته‌اند. باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم این صف واحد و پولادین مردم شکسته شود.

وی با تبریک هفته دولت به دولتمردان یادآور شد: بزرگ‌ترین خدمت به نظام، رضایتمندی مردم است. باید با خدمت‌رسانی صادقانه و جلب اعتماد مردم، اتحاد و انسجام جامعه را حفظ کنیم.