به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به موضوع برجام و سیاست‌های آمریکا و اروپا، تأکید کرد: آمریکا اولین ناقض توافق هسته‌ای برجام بود و این کشور با خروج یک‌جانبه خود از این توافق، نقض آن را آغاز کرد.

وی همچنین گفت: اروپا نیز با وجود وعده‌های فراوان، در عمل به تعهدات خود عمل نکرد و ایران را در شرایطی قرار داد که نتوانست از مزایای برجام بهره‌مند شود.

نورمفیدی با انتقاد از اقدام اخیر برخی کشورها در تهدید به اجرایی‌کردن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: کسانی که خودشان اولین ناقض برجام بودند، امروز ایران را به نقض این توافق متهم می‌کنند و در تلاشند که ایران را تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: ریشه این رفتارها به وضوح مشخص است؛ دنیا شاهد بود که در نشست اخیر، سران اروپا تا چه حد تابع آمریکا هستند.

امام‌جمعه گرگان همچنین به جنایات رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت: در حالی که اسرائیل به ارتکاب جنایات ادامه می‌دهد، سازمان ملل و شورای امنیت تحت نفوذ آمریکا از موضع نظاره‌گر خارج نمی‌شوند و به این نسل‌کشی تاریخی واکنشی نشان نمی‌دهند.

نورمفیدی در ادامه افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که مکانیسم ماشه هیچ‌گونه وجاهت حقوقی ندارد و ایران با ظرفیت‌های موجود خود آماده است تا در زمان مقتضی از این امکانات به‌طور مؤثر استفاده کند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، امام‌جمعه گرگان با اشاره به هفته دولت، از رئیس‌جمهور و دولت حمایت کرد و گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری درباره ریاست جمهوری فرمودند، ایشان فردی پرتلاش و پیگیر هستند و ما باید در کنار دولت باشیم و از آنان حمایت کنیم تا دولت برای حل مشکلات مردم اقدامات مضاعفی انجام دهد.