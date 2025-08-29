خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویاسادات هاشمی: با پا گذاشتن به شهریور خیلی از ایرانیها به این امید نشستهاند بلکه با بدرقه تابستان حال و هوای خانه و شهرشان بوی پاییز بگیرد و آماده استقبال از خُنکای نیمه دوم سال باشند.
شهریور در ذهن نوستالژیساز بیشتر ما یعنی پایان تابستان، یعنی به پیشواز رفتن برای اول مهر، ذوق خرید لوازم التحریر و روپوش نوی مدرسه و… اما در ذهن خبرساز ما واقعیت شهریور ماه آن هم به وقت سال ۱۴۰۴ یعنی تابستان همچنان داغ، قطعی نامنظم برق، حواشی قیمت دلار، چانهزنیهای عراقچی برای مذاکره، هذیانهای ترامپ و وحشیگریهای ادامه دار رژیم صهیونیستی و در نهایت پایان ماه صفر و شروع بهار قمری در حوالی پاییز تقویم شمسی.
روایت یک پند پدرانه
مردم ایران اول هفته و اول شهریور ماه را به بهانه شهادت امام هشتم شیعیان با نام سلطان خراسان گره زدند. شروع هفته که مصادف با ۳۰ صفر بود رهبر انقلاب در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم کنار صحبتهای مختلف بیاناتشان یکی از محورهای اصلی سخنرانی خود را به حمایت از رئیسجمهور در شرایط کنونی کشور اختصاص دادند. حمایتی که بیشتر بوی اتحاد و انسجام میداد و برای همه حکم یک فصل الخطاب پرقدرت را داشت.
ایشان در آن جمع در بخشی از سخنانشان اعلام کردند: «مردم از خدمتگزاران از جمله رئیسجمهور که پر کار، پر تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.» رهبر انقلاب حفظ اتحاد بین «آحاد مردم با یکدیگر»، «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» را ضرورتی قطعی دانستند و اضافه کردند: «علائم و قرائن حاکی از آن است که امروز بیشترین تلاش دشمن بر خدشهدار کردن این همصدایی و همدلی و همکاری است.»
از مکانیسم ماشه تا عرض اندام دلار ۱۰۰ هزار تومانی
یکی دیگر از خبرهای جنجالی هفته اول شهریور اخبار مربوط به فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپاییها بود. خبری که مدتهاست غربیها از آن به عنوان یک تهدید برای تحریمهای پرفشارتر علیه ایرانیها استفاده میکنند.
روز پنجشنبه بود که وزاری خارجه تروئیکای اروپایی به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس با وزیر خارجه آمریکا به او اطلاع دادند که از امروز روند فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران را آغاز میکنند.
با انتشار این خبر وزارت امورخارجه کشور هم طی بیانیهای به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: «نخستین گام اساسی در این مسیر، رد قاطع تلاش غیرقانونی، ناموجه و سیاسی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده علیه کشوری است که همواره خویشتنداری و تعهد خود به گفتگو را نشان داده است.
جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که چنین تصمیمی باید بهطور قاطع توسط همه اعضای مسئول جامعه بینالمللی رد شود.» در کنار این اتفاق یکی دیگر از خبرهای پر سر و صدا خبر مربوط به قیمت ارز در بازار بود؛ چون قیمت دلار در کشور طی یکی دو روز گذشته به ۱۰۰ هزار تومان رسید.
هذیانگویی ترامپ با دسته گل علی مطهری
مگر میشود هفتهای را پشت سرگذاشت و از هذیانهای همیشگی رئیس جمهور آمریکا علیه ایرانیها غافل ماند.
طبق معمول همیشگی ترامپ بیکار ننشست و طی این چند روز با انتشار یک ویدئوی قدیمی و تقطیع شده از سخنرانی علی مطهری طی یک توییتی از تلاش ایران برای داشتن بمب اتم حرف زد.
در این ویدئوی مطهری آمده بود: «ما اول که وارد فعالیت هستهای شدیم هدفمان ساخت بمب بود… ما که شروع کرده بودیم باید تا آخرش میرفتیم.»
بعد از حاشیهسازیهای این توییت ترامپ، جالبترین بخش واکنش مطهری به ترامپ بود تاجایی که گفت: ««معلوم میشود که دستش خیلی خالی است که تحلیل شخصی یک فرد عادی و نه خبر یک فرد مسئول را دلیل به شمار میآورد.»
صحبتی که با واکنشهای زیادی از جانب کاربران ایرانی رو به رو شد آنها برای این بیگدار به آب زدن او اعلام کردند که مطهری با سابقه طولانی نمایندگی مجلس و حتی نایب رئیسی مجلس از کی تا به حالا به عنوان یک شهروند عادی در رسانه شناخته شده؟
دیسلایک محکم به اهانت علیه فردوسی
اگر کنار اخبار سیاسی و اقتصادی کشور کمی هم به مرور خبرهای فرهنگی بپردازیم باید از انتشار ویدئوی یکی از کمدینهای فضای مجازی بگوییم که به زعم خودش میخواست با شوخی اما در حقیقت توهین درباره مشاهیر کشور از جمله فردوسی از جماعت گوشی به دست لایک بگیرد اما با دیسلایک شدید کاربران ایرانی و اهالی ادب و فرهنگ رو به رو شد.
بسیاری از چهرههای فرهنگی نسبت به آن واکنش نشان دادند تا جایی که کمدین مجبور به بستن صفحهاش در شبکههای اجتماعی شد و قوه قضائیه علیه این اتفاق اعلام جرم کرد.
ستارهچینی نخبههای ایرانی در المپیاد نجوم
اما کنار همه اخبار تلخ و غمبار یک خبر خوش و حال خوب کن توجهمان را بیش از پیش جلب کرد. خبری که ویدئوی لحظه برنده شدن بچهها حسابی در فضای مجازی چرخید و ذوق و شوق را به چشمان ایرانیها هدیه کرد.
در سوم شهریور ماه خبر این بود: «تیم ملی المپیاد دانشآموزی نجوم و اخترفیزیک ایران میان ۶۴ کشور جهان با پنج مدال طلا، به بالاترین سطح موفقیت جهانی دست یافت، سرپرست تیم نجوم میگوید این قهرمانی ارزشمند بدون حمایت مالی و با کمترین بازتاب رسانهای در داخل کشور حاصل شد.»
نظر شما