به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیردر سفری یک‌روزه به استان زنجان، چندین پروژه مهم در حوزه آب و برق را افتتاح و عملیات اجرایی طرح‌های بزرگ انرژی و آبرسانی را سفر وزیر نیرو تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان خواهد بود.

در این مراسم مدول جدید تصفیه‌خانه افتتاح و طرح آبرسانی به ۴۰ روستای استان نیز به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود بهداشت عمومی و افزایش کیفیت خدمات شهری و روستایی دارند.

وزیر نیرو از سد مشمپا بازدید کرده و مراسم آبگیری سد بلوبین رأس انجام خواهدشد. این سد یکی از طرح‌های مهم مدیریت منابع آب استان بوده و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در توسعه کشاورزی منطقه خواهد داشت.

با حضور عباس علی آبادی کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی قیدار را انجام می شود. این نیروگاه که عملیات اجرایی آن ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می‌شود، از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجدیدپذیر کشور محسوب می‌شود و با بهره‌برداری از آن، سهم انرژی پاک در سبد تولید برق استان و کشور افزایش خواهد یافت.

افزایش ظرفیت نیروگاه سلطانیه به ۶۰ مگاوات از دیگر برنامت های سفر وزیرنیرو به استان زنجان است.

همچنین همزمان تعدادی از پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق استان افتتاح خواهند شد که به پایداری شبکه برق و ارتقای خدمات‌رسانی در استان کمک خواهد کرد.