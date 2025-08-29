۲۵ روستا و منطقه محروم کهگیلویه و بویراحمد میزبان جهادگران

سید کرامت وفانژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز رویش امید در اردوهای «عهد خدمت» کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: اردوهای جهادی تابستانی «عهد خدمت» به همت سازمان بسیج دانشجویی این استان با حضور ۳۰ گروه جهادی و بیش از ۴۵۰ جهادگر خواهر و برادر در سراسر استان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این اردوها در ۱۵ روستا و ۱۰ منطقه محروم برگزار خواهد شد، ادامه داد: این اردوها تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهند داشت.

مسئول عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد هدف اصلی این اردوهای جهادی را خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم و تقویت روحیه ایثار و کار جهادی در میان دانشجویان عنوان کرد.

وی افزود: دانشجویان جهادگر در این اردوها به ارائه خدمات متنوع در عرصه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، فرهنگی و آموزشی، سرگرمی و ورزشی و نیز خدمات اجتماعی خواهند پرداخت تا گامی مؤثر در رفع نیازهای مناطق محروم و ایجاد امید و نشاط در میان مردم بردارند.

وفانژاد اضافه کرد: اردوهای جهادی علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، فرصتی برای خودسازی، تجربه‌اندوزی و هم‌افزایی دانشجویان انقلابی است که ثمرات آن هم در جامعه و هم در دانشگاه‌ها ماندگار خواهد بود.