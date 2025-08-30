مهدی کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استان سمنان میزبان پنجمین جشنواره روایت جهاد خواهد شد، تاکید کرد: به دلیل استقبال علاقمندان و گروه‌های جهادی مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا بیست و هشتم شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد برای عموم آزاد است و روایت جهاد سازندگی موضوع اصلی آن محسوب می‌شود، افزود: نتایج برگزیدگان پنجمین رویداد روایت جهاد یکم مهرماه سال جاری اعلام خواهد شد.

رئیس بسیج سازندگی استان سمنان در ادامه قالب‌های این جشنواره اشاره کرد و گفت: شرح حال نویسی به سبک سوژه یابی، تصویر سازی و پوستر، فیلم کوتاه، ایده‌های خلاقانه، مستند سازی، موشن گرافی، نماهنگ، مقاله، کاریکاتور، خوشنویسی، خاطره نویسی و … در زمره بخش‌های این رویداد هستند.

کاشفی همچنین با بیان اینکه عمران و محرومیت زدایی، هنر و رسانه جهادی، گفتمان سازی مطالبه گری امید آفرین، زنان و خانواده، جهان اسلامی و مسائل بین الملل، روستاها و عشایر، کشاورزی، منابع طبیعی و … در زمره محورهای این رویداد است.

وی افزود: از جمله دیگر محورهای این رویداد می‌توان به شبکه سازی و تشکیلات، حلقه‌های میانی، مدل‌های مردم پایگی، جهاد خدمت و خدمات مومنانه، الگو و طرح‌های مسئله محوری، سبک زندگی جهادی و شهدای جهاد گر و … می‌توان اشاره کرد.