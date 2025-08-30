به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در حکمی حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان را به عنوان معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران منصوب کرد.

حجت‌الاسلام ابراهمیان پیش از این سرپرستی معاونت امور حوزه‌های علمیه خواهران را عهده‌دار بود و از سوابق وی نیز می‌توان به مدیرکلی صیانت و بازرسی حوزه‌های علمیه خواهران اشاره کرد.

در این حکم خطاب به حجت‌الاسلام ابراهیمیان آماده است: با احترام، نظر به صلاحیت‌های علمی شایسته زندگی‌های اخلاقی و تجارب ارزشمند سال‌های متمادی خدمت به ساحت مقدس حوزه‌های علمیه به موجب این حکم جنابعالی را به مدت دو سال به عنوان معاون امور حوزه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با بکارگیری تمام ظرفیت‌ها، بهره‌مندی از تجربیات گذشته و نظرات مشاوران خبره دوران مسئولیت‌تان نسبت به انجام وظایف محوله اهتمام ویژه داشته باشید.

امید است با اتکال به عنایت الهی و ادعیه زاکیه امام عصر (عج) امام عصر در انجام این رسالت سنگین موفق باشید.