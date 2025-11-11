به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، در نامه‌ای، از تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین کبیریان و همکاران معاونت آموزش مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران نسبت به برگزاری یازدهمین رقابت‌های علمی طلاب قدردانی کرد.

وی ابراز کرد: اطلاع رسانی دقیق، فراهم آوردن امکانات لازم و رفتار حرفه‌ای گروه برگزارکننده رقابت‌های علمی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ایفا کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده در ادامه افزود: تنظیم تجربه‌نگاری این رویداد علمی و قرار دادن آن در دسترسی دبیرخانه سال آتی، می‌تواند به پیشرفت کیفی امور کمک شایانی نماید.