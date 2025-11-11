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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

تقدیر مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری یازدهمین رقابت علمی طلاب

تقدیر مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری یازدهمین رقابت علمی طلاب

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، در نامه‌ای از تلاش‌های حجت‌ الاسلام والمسلمین کبیریان مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران نسبت به برگزاری یازدهمین رقابت‌های علمی طلاب قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، در نامه‌ای، از تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین کبیریان و همکاران معاونت آموزش مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران نسبت به برگزاری یازدهمین رقابت‌های علمی طلاب قدردانی کرد.

وی ابراز کرد: اطلاع رسانی دقیق، فراهم آوردن امکانات لازم و رفتار حرفه‌ای گروه برگزارکننده رقابت‌های علمی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ایفا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده در ادامه افزود: تنظیم تجربه‌نگاری این رویداد علمی و قرار دادن آن در دسترسی دبیرخانه سال آتی، می‌تواند به پیشرفت کیفی امور کمک شایانی نماید.

کد مطلب 6652087
فاطمه علی آبادی

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