جواد نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته دولت افتتاح پروژههای هواشناسی خراسان جنوبی را با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال داشتیم.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: این پروژهها شامل افتتاح نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی و همچنین پروژه بهسازی و نوسازی اتاق سرور مرکزی این اداره کل بود
نخعی افزود: نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال احداث شده که گامی بلند در راستای استفاده از انرژیهای پاک و توسعه پایدار است. این نیروگاه ضمن کاهش هزینههای برق، به حفاظت از محیط زیست کمک شایانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین پروژه بهسازی اتاق سرور با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به مرحله بهرهبرداری رسید. این پروژه با هدف ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات، افزایش ضریب امنیت و پایداری سامانههای رایانهای حیاتی هواشناسی استان اجرا شده است.
مدیرکل هواشناس، خراسان جنوبی بر نقش این پروژهها در ارتقای دقت و کیفیت خدمات هواشناسی، افزایش پایداری سامانهها و صرفهجویی اقتصادی تأکید کرد و افزود: این اقدامات گامی مهم در مسیر هوشمندسازی و افزایش بهرهوری در مجموعه هواشناسی استان است.
