شروع فیلمبرداری فیلم جدید کیمیایی از مهر؛ این عشق در انفرادی شکل گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جدید مسعود کیمیایی به نام «عشق در انفرادی» به تهیهکنندگی علی اوجی چندی پیش موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را دریافت کرد. طبق اعلام تهیهکننده اثر فیلمبرداری این فیلم قرار است از مهر آغاز و اولین اکران آن در چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
مسعود کیمیایی کارگردان باسابقه و صاحب سبک ایرانی قرار است در ۸۴ سالگی سیویکمین فیلم خود را جلوی دوربین ببرد.
هنوز اطلاعاتی از خلاصه داستان، سایر عوامل و بازیگران «عشق در انفرادی» منتشر نشده است اما علی اوجی چندی پیش در پستی در اینستاگرام خود نوشته بود که «عشق در انفرادی» یکی از «خوندارترین و جوندارترین» فیلمهای مسعود کیمیایی خواهد بود.
آخرین فیلم مسعود کیمیایی به نام «خائن کشی» سال ۹۹ ساخته شد و در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. «خائنکشی» از شهریور ۱۴۰۲ در قالب مجموعه کوتاه چهار قسمتی از طریق نماوا پخش و ۱۶ آذر ۱۴۰۳ در سینماها اکران شد.
یکی از مهمترین ویژگیهای فیلمهای کیمیایی آفرینش شخصیت قهرمان است، قهرمانی که در دل اجتماع مبارزه میکند تا جهان خود را بسازد. کیمیایی از جوانمردی، غیرت و رفاقت تا سر حد مرگ قصه میگوید و قهرمانانش را با این صفات در بستر جامعه امروزی با مشکلات سیاسی و اجتماعی درگیر میکند تا از ارزشهای خود دفاع کنند. ارزشهایی که مردم دوستشان دارند.
