طلای جهانی رکورد جدید زد

به گزارش خبرنگار مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش، به ۳۴۴۳ دلار و ۱۹ سنت رسید که بالاترین سطح از ۱۷ ژوئیه تاکنون است. این فلز گرانبها در ماه اوت ۴.۷ درصد رشد قیمت داشت.

هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۱.۲ درصد افزایش، در ۳۵۱۶ دلار و ۱۰ سنت بسته شد.

ارزش دلار ثابت ماند اما ۲.۲ درصد کاهش ماهانه نشان داد. کاهش ارزش دلار، طلا را که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر خواهد کرد.

هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا تحت تأثیر تعرفه‌های واردات کالا در ماه ژوئیه، به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در ژوئیه نسبت به ژوئن ۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد افزایش یافت که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود.

«دیوید مگر»، مدیر معاملات فلزات در شرکت «های ریج فیوچرز»، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که فدرال رزرو طی سال میلادی جاری، یک یا دو بار نرخ بهره را کاهش دهد که این امر به طور کلی قیمت کالاها در همه بازارها از جمله طلا و نقره، را افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش رویترز، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه توسط بانک مرکزی آمریکا در جلسه سیاست‌گذاری سپتامبر را به حدود ۸۹ درصد ارزیابی کردند که نسبت به ۸۵ درصد قبل از انتشار داده‌ها، افزایش یافته است.

طلای بدون بازده معمولاً در محیطی با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۱.۷ درصد افزایش، ۳۹ دلار و ۷۷ سنت معامله شد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۳۶۲ دلار و ۸۶ سنت رسید و هر دو فلز افزایش ماهانه داشتند. هر اونس پالادیوم در قیمت ۱۱۰۲ دلار و هشت سنت ثابت ماند و کاهش ماهانه را ثبت کرد.