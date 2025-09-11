گزارش قیمت فلزات پایه امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، در بازار بورس جهانی فلزات، آلومینیوم بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، با نرخ ۲.۶۲۸.۲ دلار داد و ستد شد. بالاترین ارزش آلومینیوم در روز جاری به مبلغ ۲,۶۲۸.۴۵ دلار و کمترین نرخ آن برابر با ۲,۶۲۸.۰۵ دلار ثبت شد.

در ادامه معاملات امروز، مس نیز بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، با قیمت ۱۰,۰۱۱.۳۵ دلار خرید و فروش شد. قابل توجه است که مس در این روز، بیشترین قیمت را به مبلغ ۹,۹۹۹.۹۸ دلار و کمترین قیمت را به مقدار ۱۰,۰۰۰ دلار ثبت کرد.

این در حالی است که قیمت روی برابر با ۲,۵۷۵.۶ دلار در تابلوها به ثبت رسید که این میزان گویای عدم تغییر این فلز دارد. همچنین در معاملات روز جاری، روی (Zinc) سقف قیمت ۲,۵۷۵.۶ دلار و کف قیمت ۲,۵۷۵.۶ دلار را تجربه کرد.

از سوی دیگر، در معاملات امروز، نیکل بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، با قیمت ۱۵,۱۵۶.۸۸ دلار داد و ستد شد. گفتنی است، نیکل در معاملات روز جاری، بالاترین ارزش به مبلغ ۱۵,۱۶۹.۳۸ دلار و کمترین نرخ به مقدار ۱۵,۰۳۹.۱۳ دلار را ثبت کرد.

در ادامه می‌توانید نرخ فلزات پایه در بازارهای جهانی را مشاهده کنید.

قیمت سرب

قیمت لحظه‌ای: ۱,۹۸۷.۷۸ دلار

بیشترین: ۱,۹۸۸.۱۸ دلار

کمترین: ۱,۹۷۲.۶۳ دلار

تغییر روزانه: ۱۱.۴۵ دلار

قیمت قلع