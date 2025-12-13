به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش رویترز، قیمت طلا در معاملات امروز به بالاترین سطح طی هفت هفته گذشته افزایش یافت، در حالی که نقره پس از رسیدن به یک رکورد جدید در روز گذشته، امروز با افت حدود ۴ درصدی معامله شد.

بهای هر اونس طلا با ۰.۴۵ درصد افزایش به ۴ هزار و ۲۹۹ دلار و ۶۳ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۰.۸ درصدی (معادل ۳۵ دلار) به ۴ هزار و ۳۲۸ دلار و ۳۰ سنت افزایش یافت.

در مقابل، نقره با افت ۴ درصدی در سطح ۶۲ دلار و یک سنت معامله می‌شود. این فلز گرانبها در معاملات روز گذشته به رکورد تاریخی ۶۴ دلار و ۶۴ سنت رسیده بود.

شاخص دلار آمریکا پس از چند روز کاهش، امروز تقریباً بدون تغییر باقی ماند. تقویت ارزش دلار معمولاً خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای جهان پرهزینه‌تر می‌کند و می‌تواند رشد قیمت این فلز را محدود کند.

با وجود اصلاح امروز، قیمت نقره همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و طی یک هفته گذشته حدود ۵ درصد و از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. کاهش ذخایر، رشد تقاضای صنعتی و قرار گرفتن نقره در فهرست مواد معدنی حیاتی آمریکا از عوامل اصلی افزایش قیمت این فلز عنوان می‌شود.

تحلیلگران معتقدند با توجه به چشم‌انداز افزایش تقاضای صنعتی، قیمت نقره در بلندمدت همچنان پتانسیل رشد بیشتری دارد.

فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته سومین و آخرین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سال جاری میلادی را اعلام کرد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در سال آینده میلادی نیز دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد و اکنون در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) هستند.

طلا که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود، معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد. برآوردها نشان می‌دهد متوسط قیمت طلا در سال آینده میلادی می‌تواند به حدود ۴ هزار و ۲۱۳ دلار در هر اونس برسد.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت پلاتین نیز با افزایش ۲.۸ درصدی به ۱ هزار و ۷۴۷ دلار و ۱۴ سنت رسید.