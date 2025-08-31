نجفی: با مربی ایرانی در المپیک مدال گرفتیم؛ آینده تیراندازی روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان به میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد و ملی‌پوشان ایران درخشش قابل توجهی داشتند. کاروان کشورمان که با عنوان «شهدای اقتدار» عازم این رقابت‌ها شده بود توانست با کسب مجموع ۱۷ مدال رنگارنگ جایگاه شایسته‌ای در میان قدرت‌های تیراندازی آسیا به دست آورد.

در بخش بزرگسالان جواد فروغی با ثبت امتیاز ۵۷۹ پس از نمایندگان هند و کره‌جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز انفرادی تپانچه ۵۰ متر را به دست آورد. در همین ماده امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان نیز به ترتیب با امتیازهای ۵۶۱ و ۵۶۰ در رده‌های پانزدهم و شانزدهم قرار گرفتند. تیم ملی ایران متشکل از فروغی، جوهری‌خو و گل‌خندان نیز با مجموع ۱۷۰۰ امتیاز پس از تیم‌های هند و ویتنام به سکوی سوم تیمی دست یافت و یک مدال برنز دیگر را به دست آورد. هدایت این تیم را مریم سلطانی به‌عنوان سرمربی و مصطفی منتظرعلیه به‌عنوان مربی بر عهده داشتند.

در مجموع تیراندازان کشورمان در رده بزرگسالان دو مدال طلا، یک نقره و پنج برنز و در رده نوجوانان یک مدال طلا، پنج نقره و سه برنز کسب کردند. این دستاورد ۱۷ مدالی نشان می‌دهد که ایران همچنان می‌تواند یکی از مدعیان جدی عرصه تیراندازی در قاره کهن باشد.

احمد نجفی سرمربی سابق تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی تیراندازی در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: نتیجه‌ای که در این دوره به دست آمد با توجه به اینکه تیم ما پیش از این رقابت‌ها در مسابقات تدارکاتی حضور نداشت قابل قبول و حتی رکورد خوبی محسوب می‌شود. به‌ویژه در بخش نوجوانان شاهد نتایج درخشانی بودیم که ما را به آینده این رشته امیدوارتر کرد.

وی افزود: در رده بزرگسالان نیز تیم آقایان نمایش خوبی داشتند و در رشته تپانچه ۵۰ متر که پس از سال‌ها بار دیگر مسابقات آن برگزار شد شاهد درخشش جواد فروغی بودیم که موفق شد مدال طلا کسب کند؛ ولی در بخش بانوان چه در تفنگ و چه در تپانچه متأسفانه نتایج قابل قبولی به دست نیامد و قطعاً فدراسیون باید بررسی‌های دقیقی در خصوص دلایل این موضوع انجام دهد.

نجفی با تأکید بر شرایط دشوار ملی‌پوشان تصریح کرد: ورزشکاران ما تمام تلاش خود را کردند و زحمات زیادی کشیدند ولی به دلیل نبود مسابقات تدارکاتی و همچنین غیبت در میادین آسیایی و جهانی نتوانستند آن‌طور که باید توانایی‌های واقعی‌شان را نشان دهند. حتی پس از المپیک توکیو و آن درخشش تاریخی تیراندازی ایران تغییرات پیاپی در کادر فنی تیم ملی باعث شد ثبات لازم از بین برود و این مسئله روی عملکرد تیراندازان تأثیر گذاشت.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تیم ملی برای بازی‌های آسیایی و رقابت‌های کسب سهمیه نیازمند تغییرات در کادر فنی و استفاده از مربیان خارجی است یا خیر؟ توضیح داد: اینکه کادر فنی دوباره دستخوش تغییر شود بستگی به سیاست‌های فدراسیون دارد. اما آنچه مسلم است اینکه در این مدت مربی کارآمدی در کنار تیم نبود تا بازیکنان بتوانند از دانش او بهره‌مند شوند. اکنون مریم سلطانی به‌عنوان سرمربی تیم تپانچه انتخاب شده است. او سابقه حضور به‌عنوان تیرانداز ملی‌پوش را دارد و امروز در قامت مربی فعالیت می‌کند. امیدوارم بتواند این مسیر را به‌خوبی طی کند تا در مسابقات آینده نیز شاهد حضور تیراندازان ایرانی بر روی سکوی‌های آسیایی و جهانی باشیم.

سرمربی فعلی تیم ملی تپانچه بنگلادش در ادامه خاطر نشان کرد: البته تحقق این هدف آسان نیست ولی نباید ناامید شد. معتقدم حتی با مربیان ایرانی کاربلد هم می‌توان موفقیت‌های بزرگ رقم زد همان‌طور که در المپیک توکیو با هدایت مربیان داخلی موفق به کسب مدال طلا شدیم. بنابراین معتقدم در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی فعلی لزومی به استفاده از مربی خارجی وجود ندارد.

نجفی در خصوص موضوع سن ورزشکاران و جوان‌گرایی تیم ملی نیز گفت: تیراندازی با بسیاری از رشته‌های ورزشی دیگر متفاوت است و سن در آن نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. این یکی از ویژگی‌های خاص این رشته است. حتی بهترین قهرمانان جهان در سنین بالا همچنان در اوج باقی مانده‌اند.

وی در پایان درباره شانس کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: بدون شک همه ما دوست داریم ملی‌پوشانمان روی سکوی قهرمانی قرار بگیرند اما واقعیت این است که شرایط این مسابقات متفاوت خواهد بود. کشورها معمولاً با قوی‌ترین ترکیب و بهترین ورزشکاران خود در بازی‌های آسیایی حاضر می‌شوند و به همین دلیل رقابت‌ها بسیار سنگین و سطح بالا خواهد بود.