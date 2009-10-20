تیم ایران در روز چهارم به 8 مدال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تیراندازی غرب آسیا در تهران امروز (سه شنبه) تیراندازان زن کشورمان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در ماده تپانچه بادی به رقابت با حریفان پرداختند.

در این بخش و در رده سنی جوانان شیدا دلیر از ایران با 375 امتیاز مدال طلا را از آن خود کرد، اکرم رمضانی با 373 امتیاز صاحب گردن آویز نقره شد و نصر محمد محمود از قطر با 371 امتیاز از سکوی سوم بالا رفت. در بخش تیمی این ماده نیز تیم ایران با 1112 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم قطر نیز با 1044 امتیاز در مکان دوم ایستاد. در این بخش تنها دو تیم به رقابت پرداختند.

در تپانچه بادی بانوان رده سنی بزرگسالان مریم سلطانی با 380 امتیاز، فاطمه حسینی با 377 امتیاز و بهناز غلامی با 374 امتیاز هر سه از ایران مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کردند. در بخش تیمی هم ایران با 1131 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، کویت با 1087 امتیاز دوم شد و قطر با 1070 امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

امروز و در مسابقات بخش اهداف ثابت تیراندازان زن کشورمان در دو ماده تپانچه بادی (دو رده سنی) و تفنگ 50 متر درازکش بزرگسالان صاحب سه مدال طلا، سه مدال نقره و دو برنز انفرادی و سه مقام قهرمانی در بخش تیمی شدند.

اولین دوره مسابقات تیراندازی غرب آسیا در تهران از 25 مهرماه آغاز و به مدت یک هفته پیگیری می شود.

